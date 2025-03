Savona. Come da tradizione, questa mattina, tantissimi savonesi si sono ritrovati in piazza del Duomo per la processione del 18 marzo in occasione della patrona Nostra Signora di Misericordia.

Ad aprire la processione il vescovo di Savona Calogero Marino e il sindaco Marco Russo. Partito dalla Cattedrale Nostra Signora Assunta, il corteo sacro è stato aperto quest’anno dal crocifisso della Confraternita San Giuseppe di Albissola Marina.

Arrivati al Santuario, dopo aver attraversato il centro città e via Santuario, il vescovo Calogero Marino ha presieduto la messa solenne.

Ieri sera dalla tradizionale posa dei balunetti fuori dalle finestra delle proprie abitazioni, come omaggio alla Madonna della Misericordia, apparsa al contadino Antonio Botta il 18 marzo del 1536, da qui la Festa Patronale della città.