Festa dell’outdoor a Vezzi, “Albenga in tavola”, auto d’epoca a Loano e festival dedicato all’Oriente a Villa Cambiaso: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Festa dell’outdoor a Vezzi Portio, una giornata dedicata alla pulizia ambientale a Pian dei Corsi, il Festival “Rotta verso Oriente” a Villa Cambiaso, ma anche il quarto raduno di auto d’epoca a Loano, “Ulivagando” a Quiliano e la rassegna “Albenga in tavola”. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti i gusti e le età e non mancheranno nemmeno gli spettacoli teatrali e gli eventi culturali. Ma ora entriamo nel dettaglio di tutti gli appuntamenti del fine settimana.

FESTA DELL’OUTDOOR A VEZZI PORTIO

Week End di festa a Vezzi Portio sabato 29 e domenica 30 marzo, con una due giorni dedicata alle attività outdoor. Presso il campo sportivo comunale in località Moisio, frazione San Giorgio, l’A.S.D. Spotorno Outdoor, in collaborazione con le Pro Loco, organizza una manifestazione sportiva multidisciplinare con varie attività, patrocinata dal Comune di Vezzi Portio, volta alla valorizzazione dell’intero territorio del Golfo dell’Isola. L’area del campo sportivo sarà la location ove verrano effettuate l’accoglienza dei partecipanti, le iscrizioni, le attività per i bambini e ove sarà presente uno stand gastronomico.

L’attività del sabato avrà inizio alle ore 14.00 con varie attività: giochi/percorsi dedicati a bambini, laboratorio di speleologia organizzato da Gruppo Grotte Borgio Verezzi, C.A.I. Finale Ligure e Gruppo Grotte C.A.I. Savona. nonchè arrampicata sportiva presso la palestra dell’ASD SUxGIU’, con merenda finale pane e nutella.

La domenica dalle ore 8.00/8.30 saranno aperte le registrazioni e iscrizioni dei partecipanti alle attività Mtb e Mtb tour, con due differenti escursioni guidate per mtb muscolari ed eBike, destinazione Rocche Bianche per percorrere insieme i più bei sentieri della Finale Outdoor Region tra cui: Base Nato loc. Pian dei Corsi, Colla della Tagliata, Mallare, Alta Via, Rocca dei Corvi, Bric Berba, sentiero del Vilmar, ecc….

GIORNATA DI PULIZIA AMBIENTALE A PIAN DEI CORSI

Plastic Free, Comune di Calice Ligure, Consorzio Finale Outdoor Region e Sfuso Diffuso uniti per una giornata di sensibilizzazione e azione. Domenica 30 marzo a partire dalle ore 15 l’ex base NATO di Pian dei Corsi, nel comune di Calice Ligure, sarà teatro di un pomeriggio di pulizia ambientale organizzato da Plastic Free, in collaborazione con il Comune di Calice Ligure, il Consorzio Finale Outdoor Region e l’Associazione Sfuso Diffuso.

L’iniziativa mira non solo a ripulire un’area simbolica per i biker e gli amanti dell’outdoor, da cui partono alcuni dei più celebri trail mountain bike della Finale Outdoor Region, ma anche a sensibilizzare residenti e visitatori sull’importanza di preservare l’ambiente.

“ROTTA VERSO ORIENTE” A VILLA CAMBIASO

Savona si prepara ad accogliere un evento straordinario dedicato alla cultura orientale: “Rotta verso Oriente”, che si terrà il 28, 29 e 30 marzo 2025 nella splendida cornice di Villa Cambiaso. Durante l’intera manifestazione, Villa Cambiaso ospiterà una mostra di tre giorni dedicata all’Oriente con una raffinata esposizione di bonsai, veri capolavori in miniatura della natura, e una collezione di kimono tradizionali, testimoni dell’eleganza giapponese.

QUARTO RADUNO CITTA’ DI LOANO DI AUTO D’EPOCA

Domenica 30 marzo si terrà il quarto “Raduno Città di Loano” di auto storiche e ventennali d’interesse collezionistico. La manifestazione, patrocinata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, è stata organizzata dalla Croce Rossa di Loano e dalla Caffetteria Gavioli di via Aurelia 173 con la collaborazione del club “Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga”. l programma della mattinata prevede alle 8 l’apertura del raduno presso il parcheggio di via Manzoni; dalle 8.30 alle 10.45 le procedure di iscrizione e la consegna dei gadget e del buono colazione presso la Caffetteria Gavioli; alle 11 inizierà il giro; alle 12 sosta nella sede della Cri al Polo del Soccorso di via Magenta con piccolo rinfresco servito da Vecchia Loano; alle 12.45 ripartenza e arrivo in piazza Italia; alle 13 pranzo presso i ristoranti convenzionati.

Alle 15 in piazza Italia avverrà la premiazione dell’auto giunta da più lontano, di quella più vecchia, dell’equipaggio più giovane e dell’equipaggio più vecchio e dell’auto più votata.

Parteciperanno “La compagnia dei 4 saggi” e la Cri di Loano.

TORNA “ALBENGA IN TAVOLA”

Dopo il rinvio a causa maltempo dello scorso weekend, cresce l’attesa per “Albenga in Tavola” che quest’anno si arricchisce di importanti collaborazioni. L’appuntamento di sabato 29 marzo in Piazza IV Novembre sarà dedicato al carciofo spinoso di Albenga che “incontrerà” altre eccellenze enogastronomiche anche del vicino Piemonte. Ecco alcuni momenti da segnalare:

Da non perdere lo Show Cooking dei ragazzi dell’Istituto alberghiero con degustazione dei loro fantastici piatti e lo stand dei ragazzi dell’Istituto Agrario.

Sinergica con la tradizionale partecipazione dell’Istituto alberghiero di Alassio e dei produttori locali, sarà la performance in tre atti dell’event-chef Roberto Verta, che racconterà il “matrimonio gastronomico” tra il carciofo e la robiola in tre “carcio-cooking”, con l’obiettivo di stimolare il pubblico presente e virtuale a scoprire e/o utilizzare i prodotti grazie ai suoi originalissimi spunti creativi e al coinvolgente food-telling abbinato ad ogni preparazione.

Focus della giornata sarà la narrazione dell’abbinamento gastronomico con la robiola di Roccaverano, ad oggi uno dei due unici formaggi caprini italiani tutelati da una denominazione più che quarantennale con una crescita della domanda difficile da soddisfare per il disciplinare rigidissimo imposto ai produttori, e che l’ha resa proprio per questo una delle DOP più apprezzate e ricercate dai palati gourmet e dall’alta ristorazione a livello nazionale.

Partecipazione e coinvolgimento dell’Università degli Studi di Genova con il nuovo corso di laurea in Scienze e Culture Agroalimentari del Mediterraneo. L’intento è quello di valorizzare i carciofi d’Albenga.

AL TEATRO SACCO IN SCENA “SENZA VOCE”

Nell’ambito della rassegna “A marzo il Sacco si tinge di Rosa” sabato 29 Marzo, alle ore 21, all’Antico Teatro Sacco di Savona ci sarà il quinto appuntamento e verrà rappresentato lo spettacolo “Senza voce” dedicato a Maria Callas; Testo Annapaola Bardeloni; Regia Annapaola Bardeloni e Antonio Tancredi; Con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta; Elementi scenici Alice Piscitelli

Musiche di G.Bizet, F. Battiato, V. Bellini, M. Davis, E. Karaindrou, G. Puccini, C. Rustichelli, G. Verdi; Una produzione

CATTIVI MAESTRI TEATRO.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata.

INFO E PRENOTAZIONI : TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

“ULIVAGANDO” A QUILIANO”

La Città di Quiliano, in collaborazione con Proloco Quiliano, è lieta di annunciare la nuova edizione di “ULIVAGANDO”, un appuntamento ormai storico che arricchisce l’offerta turistica e territoriale del nostro territorio. L’evento, che celebra uno dei prodotti tipici più rappresentativi della Liguria, avrà luogo nel fine settimana tra venerdì 28 marzo 2025 e domenica 30 marzo 2025. “Ulivagando” è un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina, della cultura e delle tradizioni locali. Il protagonista della manifestazione sarà, infatti, l’olio di oliva, simbolo della nostra identità gastronomica, e in particolare quello prodotto dal Frantoio Cooperativa C.A.T.I., una realtà che da anni si distingue per la qualità e l’autenticità dei suoi oli. L’olio della Cooperativa C.A.T.I. è stato insignito del prestigioso riconoscimento Dop “Riviera Ligure”, un marchio che ne certifica l’origine e l’eccellenza, garantendo il massimo della qualità per il consumatore.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 29 MARZO dalle ore 11.00 OPEN DAY in compagnia del nostro staff dedicato alla scuola dell’#infanzia “Impariamo l’ABC” #outdooreducation e alla presentazione del nuovo camp estivo.

Per gli ospiti, sempre dalle ore 11.00, spazio al format FUN4KIDS, il doppio divertimento per bambini con #asini e #cavalli.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, in programma L’ASINO E IL PASTORE, dove i bambini accompagneranno gli asini a pascolare nel parco e li riaccompagneranno nelle loro stalle al termine del giro, non prima di aver fatto loro qualche dolce coccola.

Alle ore 16.00 PICCOLO PICCOLO PONY, dove i partecipanti si prenderanno cura di “Santiago”, tra coccole, spazzolate e passeggiate nel parco.

DOMENICA 30 MARZO alle ore 10.00 torna il PERCORSO DELLE ERBE AROMATICHE presenti nel parco.

Nel pomeriggio, invece, dalle 15 alle 18 CAVALLI IN SPIAGGIA e lo speciale laboratorio GLI ELEMENTI NATAURALI DEL MARE, con la partecipazione dei giovani alunni della nostra scuola dell’infanzia.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

