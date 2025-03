Festa della donna, a Carcare successo per il convegno e il torneo di Burraco Friendly

Carcare. Festa internazionale della donna, a Carcare sono state organizzate due iniziative di sensibilizzazione e confronto. L’Associazione ANTEAS di Carcare, in collaborazione con l’ANPI di Carcare con il patrocinio del Comune di Carcare, nel Centro Polifunzionale di via del Collegio, hanno presentato l’evento dal titolo “La figura della donna nel diritto italiano dal ’45 ai giorni nostri”.

Grande soddisfazione per le associazioni organizzatrici vista la partecipazione del numeroso pubblico che ha seguito con interesse la relazione dell’avvocata Manuela Benzi che, concludendo, ha sottolineato l’importanza di eventi come quello citato che possano sensibilizzare le persone riguardo a temi fondamentali per ciascuno di noi. Hanno impreziosito l’incontro gli intermezzi musicali della Maestra Patrizia Bussetti. A portare i saluti istituzionali il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, che ha sottolineato l’importanza delle iniziative di sensibilizzazione ma anche quella di valorizzare le donne ogni giorno dell’anno, e non solo l’8 marzo, con attenzione alle battaglie condotte sulla parità e sull’nclusione.

Un plauso all’associazionismo che con la sua attività e con il suo costante impegno assume un ruolo di fondamentale importanza.

Grande successo anche per il Torneo di Burraco Friendly, organizzato da Anteas Savona, in collaborazione con il Circolo Bridge Burraco di Cairo Montenotte e con il patrocinio del Comune di Carcare. Grazie al supporto di Francesco Ghiso che ha diretto in modo esemplare il torneo, hanno partecipato ventiquattro coppie, provenienti da tutta la valle Bormida e da Savona.

Il Torneo è stato vinto dalla coppia Albina Pastorino e Giovanna Larghero (di Cairo Montenotte).