Ferrovie, interventi da 3mln di euro per il ripristino della linea Savona-Cairo

Proseguono gli interventi infrastrutturali da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sulla linea Savona – San Giuseppe di Cairo –via Ferrania- necessari a seguito dei danni dovuti al maltempo che ha interessato la zona l’autunno scorso.

Per consentire l’operatività dei cantieri i treni regionali della linea Torino – Savona percorreranno esclusivamente l’itinerario alternativo “via Altare” e alcuni collegamenti della relazione Savona – San Giuseppe– Alessandria saranno limitati nel loro percorso a San Giuseppe di Cairo.

I tempi di avanzamento del cantiere e il ripristino delle condizioni di agibilità della linea sono vincolati, per la natura dei luoghi accessibili solo via ferrovia, e per l’orografia del territorio, alla persistenza di condizioni meteo favorevoli.

Rfi sta realizzando gli interventi di ripristino della percorribilità dei due tratti di linea gravemente danneggiati dagli eventi meteorologici, con contestuale messa in sicurezza e consolidamento della sede ferroviaria in corrispondenza degli alvei dei torrenti Letimbro e Bormida di Spigno nonché di regimentazione e raccolta delle acque meteoriche in galleria Colle Sella, al fine di garantirne il regolare e completo deflusso durante eventi di natura piovosa. In particolare, stanno proseguendo la ricostruzione delle opere di sostegno e in rilevato danneggiate tra le località di Santuario e Ferrania e tra Ferrania e Bragno.

L’investimento economico in corso, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, è di circa 3 milioni di euro.

(Maggiori informazioni sul sito di Rfi e dell’impresa ferroviaria aggiornati con il nuovo programma di circolazione).