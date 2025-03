Erasmus arbitrale per tre giovani direttori di gara dell’Aia di Savona

Nell’ambito del programma di crescita delle nuove leve, la sezione Aia di Savona prosegue nella collaborazione con quella di Reggio Calabria.

Lo scorso fine settimana, infatti, tre giovani arbitri savonesi si sono recati in Calabria per quello che potrebbe definito un “Erasmus arbitrale”. I tre direttori di gara sono Samuele Baccino, Leonardo Barbuto e Michele Giacchino hanno arbitrato gare di Under 17 élite e Seconda Categoria.

Sono stati accompagnati e supervisionati dal presidente di sezione Ferrara, dal preparatore atletico Bartolotta e dal vicepresidente Garbarino.

Nl prossimo weekend cinque arbitri reggini arbitreranno la nostra Seconda Categoria e qualche giovanile.