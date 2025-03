Equinozio di primavera con temperature sotto lo zero nell’entroterra savonese

Valbormida. Colpo di coda di un inverno abbastanza mite: nei prossimi giorni nell’entroterra la colonnina di mercurio tornerà a scendere sotto lo zero, con massime che non supereranno i 12 gradi. In settimana ci sarà l’equinozio di primavera e, come spesso accade, le temperature saranno ancora rigide.

L’ingresso del freddo da est si è già attivato e per ora ha portato un po’ di nuvolosità, ma nel pomeriggio tornerà il sereno.

Domani, mercoledì, la giornata si prevede con il sole ma con gelate estese: secondo Meteovalbormida le temperature scenderanno a -3,-4. Lieve rialzo per giovedì, ma sempre con picchi vicini allo zero.