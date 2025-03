Equinozio di primavera, a Savona il laboratorio solare dell’associazione Astrofili Orione

Savona. Domani, giovedì 20 marzo, è il giorno dell’equinozio di primavera, e per l’occasione l’Associazione Astrofili Orione organizza un laboratorio solare presso il centro polifunzionale “Le Officine”, dalle 12:00 alle 13:00.

Durante l’evento verranno svolte diverse attività scientifiche e didattiche per osservare e comprendere meglio il Sole e il fenomeno dell’equinozio: misurazione dell’ora del mezzogiorno vero solare, ovvero l’istante in cui il Sole culmina e l’ombra di un bastone verticale è minima, determinazione dei punti cardinali, poiché a mezzogiorno vero solare l’ombra di un bastone verticale indica il nord, misurazione della distanza zenitale del Sole, un valore che, proprio nel giorno dell’equinozio, permette di determinare la latitudine del luogo di osservazione, esperimento di ottica geometrica, per mostrare come un triangolo possa risultare uguale a un quadrato e assumere la forma di un cerchio e misurazione del diametro apparente del Sole.

I dati raccolti, in particolare la distanza zenitale del Sole, verranno poi condivisi con una rete di astrofili e scuole che partecipano all’Eratosthenes Experiment, un esperimento didattico coordinato dalla scuola greco-tedesca Ellinogermaniki Agogi vicino ad Atene.

Un’occasione unica per scoprire i segreti del Sole e della sua posizione nel cielo, attraverso la scienza e l’osservazione diretta.