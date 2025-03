Liguria. Cinque mesi dopo la chiusura delle campagna elettorale per le regionali, Elly Schlein torna in Liguria: questa volta per supportare Silvia Salis, candidata sindaca di Genova per il campo largo alle elezioni comunali del prossimo maggio.

La segretaria del Pd ha scelto ancora una volta Sestri Ponente per la sua visita, lo stesso quartiere in cui aveva accompagnato tenuto un comizio nell’ottobre del 2024 per sostenere Andrea Orlando nella sua corsa alla Regione contro Marco Bucci. Questa volta l’appuntamento alle 18 in piazza Tazzoli: con Salis e Schlein ci saranno anche lo stesso Orlando, il segretario provinciale del Pd Simone D’Angelo ed Elisa Somaglia, oggi consigliera del Municipio Medio Ponente e, con tutta probabilità, candidata alla presidenza del Municipio stesso in questa nuova tornata elettorale.

“A lunedì. Per Silvia Salis sindaca di Genova”, ha scritto Schlein condividendo sui social l’appuntamento. La segretaria del Pd lunedì sarà in città in concomitanza con il terzo appuntamento nazionale dedicato alle realtà industriali del Paese, promosso dal Forum Industria del partito e da Orlando, ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd.

Elly Schlein a Genova, dalla Arinox all’Iit

La giornata di Elly Schlein a Genova e in Liguria sarà dunque lunga: alle 11.30 sarà alla Arinox di Sestri Levante, per poi arrivare nel capoluogo per incontrare le parti sociali liguri alle 14.30 in via Brigata Bisagno. Alle 16 è prevista una visita all’Istituto Italiano di Tecnologia prima di spostarsi in piazza Tazzoli.

Come detto, l’ultima volta che la segretaria del Pd è arrivata a Genova risale all’ottobre 2024, due visite in pochi giorni per supportare la candidatura di Andrea Orlando a presidente della Regione. Il 21 ottobre aveva incontrato i cittadini a Sestri Ponente, il 25 ottobre, causa meteo avverso, aveva raggiunto gli altri leader della coalizione al Politeama Genovese per l’evento di chiusura della campagna elettorale del candidato del Pd. Oltre a lei erano presenti Angelo Bonelli (Verdi), Elena Bonetti (Azione), Giuseppe Conte (M5s), Nicola Fratoianni (Avs) ed Enzo Maraio (Psi).