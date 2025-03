Eccellenza, vittoria cruciale per la S.F. Loano: battuto 2-1 il Taggia, la corsa salvezza continua

SAN FRANCESCO LOANO vs TAGGIA 2-1 (56′ Cargiolli, 73′ Auteri; 62′ rig Pellicano)

90’+5′ Finisce qui! La S.F. Loano vince 2-1 in un importantissimo appuntamento contro il Taggia. I rossoblù tengono a distanza la zona playout e vanno a 33 punti.

90’+3′ Ammonito Sina nel Taggia.

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ San Francesco Loano in gol ma l’arbitro vede un fallo in attacco.

88′ Fuori Bonifazio, dolorante con i crampi, dentro Staltari. Manca pochissimo, c’è attesa per il recupero.

82′ Cattardico rileva Carastro, dentro Carinci per l’ultima fase della partita.

81′ Basso entra duro in scivolata su Sina: giallo per lui. Siamo entrati negli ultimi dieci minuti di gioco.

76′ Fuori Cassini per Cava nel Taggia, fuori Auteri per Zaccaria nei loanesi.

75′ Auteri che prende anche un colpo dopo il calcio d’inizio. Rientra poi in campo dopo il supporto dalla panchina.

73′ S.F. Loano torna avanti! Auteri! Punizione di Campelli che diventa un assist perfetto per il numero 10 rossoblù: esplode di gioia l’Ellena, è 2-1.

68′ Pallone illuminante di Valentino in profondità per Cargiolli: sfera a lato, ma la posizione è irregolare.

66′ Cambio per il Taggia: dentro Cusma, fuori Cappello.

64′ Campelli sfiora la perla su punizione: traiettoria quasi perfetta, imperfetta quel poco che basta per non farla insaccare alle spalle di Massabo.

62′ Batte Pellicano…rete! 1-1 ora all’Ellena.

61′ Calcio di rigore Taggia! Appoggio rischiossimo di Campelli, Balla in difficoltà commette un fallo secondo Crova: si va dagli undici metri.

56′ Vantaggio Loano! Cargiolli! Girata vincente del numero 9 in area di rigore sul pallone di Campelli, prima sfiorato da Auteri: passano i locali!

55′ Fuori Garibaldi, dentro Sinna per il Taggia

54′ Dribbling di Cassina in area super pericoloso: la deviazione di Basso sporca e neutralizza la successiva conclusione.

53′ Ottimo suggerimento centrale di Bonifazio per le due punte: esce Massabo, pericolo sventato.

51′ Conclusione di Carastro deviata dalla difesa ospite.

47′ Altra occasione rossoblù: Carastro da pochi passi manca lo specchio per un nonnulla: parte bene la formazione di Cattardico.

46′ Cargiolli servito da Auteri prova la gran conclusione al volo: pallone fuori fallo specchio.

Si riparte all’Ellena!

Secondo tempo

45′ Conclusione di Carastro deviata in corner falla difesa. Batte Campelli, altra deviazione in calcio d’angolo ma l’arbitro fischia due volte: 0-0 all’intervallo.

38′ Ammonito Auteri nella S.F. Loano.

36′ Rischia tantissimo il Taggia: Massabo rinvia dopo aver bloccato la sfera, colpisce Auteri e quella va a Carastro che poi insacca. Per fortuna dei giallorossi l’assistente segnala un fuorigioco: si resta sullo 0-0.

35′ La partita non è vibrante sul piano delle occasioni e del gioco (il campo è in bruttissime condizioni, ma la il rifacimento del manto è in programma). Si gioca molto sulla verticalità e tanti lanci lunghi: decisivi saranno i duelli stelle seconde palle.

30′ Segna Carastro ma si alza la bandierinavanche in questo caso: gol annullato.

28′ S.F. Loano scoperta e Pellicano ha tutto lo spazio per andare verso l’area: si alza però la bandierina.

23′ Grandissimo aggancio di Auteri in area che mette il panico nella difesa ospite. Il numero 10 loanese però perde più tempo del dovuto per la conclusione che viene murata.

22′ Questa volta ci prova Bonifazio dal limite: blocca Massabo. Taggia ben messo in campo ma non si registrano ancora occasioni da rete per i giallorossi.

18′ Balla svetta di testa da corner: pallone a lato, applausi dall’Ellena.

12′ Nota tattica: rossoblù in campo con il 4-3-1-2 (con Auteri dietro Carastro e Cargiolli), giallorossi in campo con il 4-3-3.

10′ Occasione San Francesco Loano! Pallone che arriva ad Auteri che dal limite prova la conclusione: sfera fuori di un soffio. Poi ancora Loano in avanti con Massabo che respinge con i pugni. Buon avvio dei loanesi.

6′ Pallone alto in area di Leo che pesca Campelli: il numero 9 sfiora uno stop strepitoso a pochi passi da Massabo, che esce in presa.

3′ Avanza di Campelli che dalla destra serve Auteri diretto in area di rigore: spazza Castaldo in corner.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

San Francesco Loano: 1 Gallo, 2 Oxhallari, 3 Leo, 4 Valentino, 5 Balla, 6 Basso, 7 Campelli, 8 Bonifazio, 9 Cargiolli, 10 Auteri, 11 Carastro Leonardo. A disposizione: 12 Ghizzardi, 13 D’Aiuto, 14 Carastro Luigi, 15 Rizzonato, 16 Buonocore, 17 Garibbo, 18 Carinci, 19 Alberto, 20 Staltari. Allenatore: Cattardico.

Taggia: 1 Massabo, 2 Demme, 3 Cappello, 4 Carletti, 5 Castaldo, 6 Martelli, 7 Garibaldi, 8 Colantoni, 9 Mehmetaj, 10 Pellicano, 11 Cassini. A disposizione: 12 Brizio, 13 Cavallero, 14 Falcone, 15 Cusma, 16 El Kamli, 17 Grisi, 18 Cava, 19 Sina, 20 Romeo. Allenatore: Fiuzzi.

Arbitra Crova di Chiavari, coadiuvato da Lumicisi e Morbelli di Albenga.

Loano. Turno infrasettimanale in casa per i rossoblù contro il Taggia, una formazione molto insidiosa da affrontare nel proprio cammino che si trova al quinto posto a 38 punti. La corsa alla salvezza per gli uomini di Cattardico passa anche da oggi, provando ad incrementare i 30 punti in saccoccia e mettere ancora di più delle basi solide per salvarsi direttamente, tenendo a debita distanza le squadre nella griglia playout.