Eccellenza, Rovere plaude al Pietra: “Contro il Celle Varazze una grande prestazione, inutile pensare ai punti persi”

Pietra Ligure. Termina 1-1 il big match tra Pietra e la capolista Celle Varazze: al gol iniziale di Righetti risponde capitan Edoardo Rovere per i biancocelesti.

Il numero 10 pietrese si complimenta con tutta la sua squadra: “Abbiamo fatto una grande prestazione. È inutile pensare ai punti persi. Ora cerchiamo di vincere le ultime partite e mai dire mai: continuiamo a sperare“.

“Oltre al fatto che ci sia il nostro ex mister dall’altra parte, questa era una bella partita da giocare – continua Rovere -. Sono giocatori che conosciamo fuori dal campo e sono in testa. Si vuole sempre giocare contro i primi in classifica, speravamo di arrivarci più vicini con i punti”.

Un po’ di rammarico è comunque presente per non essere riusciti a strappare il risultato pieno: “Abbiamo praticamente dominato il secondo tempo, però devo solo fare i complimenti ai miei compagni perché hanno fatto una grande partita”.