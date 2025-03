Eccellenza, Pietra Ligure vs Voltrese Vultur LIVE: i biancocelesti non possono più sbagliare

PIETRA LIGURE 2 (30′ Sogno, 41′ Faedo) va VOLTRESE VULTUR 3 (9′ Greco, 64′ e 65′ Piccardo)

81′ Entra Franco al posto di Castiglione nel Pietra. Per gli ospiti, invece, il secondo portiere Boni rimpiazza Amendola.

80′ Gabriele Insolito colpito a gioco fermo, il direttore di gara espelle Caruso. Si gioca ora dieci contro dieci, partita fuori controllo.

77′ Rosso per Sancinito! Pietra in dieci uomini, non è chiaro il motivo della sanzione.

75′ Qualche minuto fa è entrato anche Sancinito nel Pietra, al posto di Odasso. La sua tecnica al servizio dei biancocelesti in questo ultimo scorcio di gara.

73′ A terra Gimmy Insolito, accasciatosi da solo. Finisce così la partita del numero 7, entra capitan Edoardo Rovere.

71′ Cambia ancora Sciutto: esce Nelli ed entra Carrese.

70′ Situazione in classifica: Rivasamba che sta pareggiando 1-1, Celle Varazze virtualmente in testa. A questo punto la distanza del Pietra dal secondo posto è di 11 punti.

68′ Uscita rischiosa di Caruso su Sogno, l’11 finisce giù ma l’arbitro fischia il fallo in attacco, non concedendo il rigore. Episodio sul quale si innervosisce particolarmente la panchina pietrese. Intanto doppio cambio: fuori Lufi e Pavese, dentro Gabriele Insolito e Giraudo.

67′ Piccardo non aveva ancora segnato su azione nel 2025, oggi una doppietta pesantissima. Doccia gelata per il Pietra.

65′ 2-3, Voltrese di nuovo avanti! Pallone profondo per Garbarino che riesce a tenere in campo la sfera e a servire sul primo palo Piccardo. Il 20 si fa trovare ancora pronto e riporta avanti i suoi

64′ Piccardo pareggia i conti, 2-2 al De Vincenzi! Superata la difesa biancoceleste da un pallone in profondità, non perdona il leader della classifica marcatori.

62′ Azione “made in Insolito”: filtrante di Gimmy per Lorenzo che apre la conclusione con il destro senza però inquadrare lo specchio della porta.

57′ Fallo di Insolito, intervenuto in ritardo su Traverso. L’arbitro non estrae il cartellino al giocatore biancoceleste ma lo fa all’indirizzo del tecnico gialloblù per proteste.

55′ Risponde la Voltrese con un lancio in profondità verso Piccardo: controllo perfetto e conclusione fuori di poco.

54′ Elastico sulla linea di fondo di un Faedo decisamente in forma, il 14 riesce così a guadagnare un corner.

52′ Perde palla Iraci mandando in porta Gimmy Insolito, il 7 si fa ipnotizzare da Caruso che nega il match point al Pietra. Biancocelesti vicini al 3-1.

50′ Si lascia ingolosire Damonte, il suo destro da fuori area finisce però lontanissimo dalla porta biancoceleste.

49′ Lufi devia in corner il traversone di Piccardo: la Voltrese battezza il secondo tempo con un giro dalla bandierina.

Si riparte con tre cambi nella Voltrese: dentro Mancuso, Piccardo e Traverso. Sono proprio i gialloblù a muovere il primo pallone.

Secondo Tempo

45+2′ Finisce la prima frazione, non senza qualche scintilla (ammonito Sogno). Pietra avanti all’intervallo.

45′ Momentaneamente in vantaggio anche Celle Varazze e Rivasamba (rispettivamente, contro Golfo Paradiso e Praese). Classifica che dunque rimane invariata.

43′ La squadra di Cocco riprende la partita e, meritatamente, trova il vantaggio. Impeccabile la reazione biancoceleste.

41′ 2-1 Pietra! I biancocelesti trovano spazio nella difesa avversaria con la brillante apertura di Gimmy Insolito che lancia in campo aperto Faedo: il 14 sterza e va a calciare dal limite dell’area con il mancino siglando il gol del vantaggio.

38′ Azione interessante della Voltrese con il pallone messo in mezzo da Nelli, Gasco anticipa e salva il Pietra. Dopo diversi minuti, torna a rendersi minacciosa la Voltrese

36′ Cross di Garbarino dalla sinistra verso Chiodi: stop con il petto e conclusione con il mancino, pallone largo.

33′ Damonte ferma la ripartenza di Sogno: ammonito. È un Pietra decisamente ispirato in questa seconda parte del primo tempo

32′ Traversa di Insolito! Il 7 biancoceleste va alla conclusione con il destro a giro, respinge il portiere avversario e sulla ribattuta l’attaccante colpisce la parte alta della traversa.

30′ Sogno rimette in piedi la gara! Rigore potente e a mezza altezza, l’attaccante pareggia i conti.

29′ Rigore per il Pietra! Su un pallone carambolato in area arriva il tocco con il braccio di Marchini, l’arbitro ha indicato il dischetto.

26′ Ancora pericoloso il Pietra con Lorenzo Insolito. Il centrocampista pescato in area va al tiro, respinge Marchini. Sulla ribattuta calcia Faedo, questa volta stoppato dalla parata di Caruso.

24′ Insidioso il mancino di Sogno, devia in corner Caruso. Bravo l’ex Cairese a girarsi e a calciare, da una posizione così defilata era difficile fare meglio.

21′ Colpisce al volo anche Amendola dalla parte opposta, conclusione decisamente meno pericolosa rispetto a quella di Insolito: pallone abbondantemente sul fondo.

17′ Gimmy Insolito vicino al pari! Lancio profondo verso Sogno, anticipato da Iraci che respinge nella zona del numero 7: destro al volo che finisce fuori di pochi centimetri.

16′ Biancocelesti in svantaggio per la terza volta nelle ultime quattro partite. È un dato sicuramente significativo, ne parleremo con Cocco nel post partita.

13′ Cross basso di Sogno, deviato provvidenzialmente dalla difesa che riesce a evitare la conclusione di Insolito.

12′ Suona la carica Gimmy Insolito riconquistando la palla e subendo fallo nella zona di metà campo. Il Pietra ha bisogno di scuotersi.

9′ Pasticcio difensivo del Pietra, Voltrese in vantaggio! Pallone perso ingenuamente dai biancocelesti, ne approfitta Nelli che calcia in porta e trova la respinta di Vernice. Sfera che però termina dove Greco può colpire facilmente per lo 0-1.

8′ Arriva il primo corner della gara: pescato Faedo in area di rigore, il suo cross basso viene respinto sul fondo.

3′ Muove palla con pazienza il Pietra cercando di controllare il gioco, copre bene gli spazi in verticale la Voltrese.

Si parte!

Primo Tempo

Due esclusioni importanti dall’undici titolare del Pietra: Sancinito e Rovere, non al meglio fisicamente. Nella Voltrese invece fuori Piccardo, miglior marcatore del campionato con 11 reti.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Pili, 5 Odasso, 6 Lufi, 7 Gianmarco Insolito, 8 Lorenzo Insolito, 11 Sogno, 14 Faedo, 17 Pavese, 18 Castiglione. A disposizione di mister Cocco: 12 Duberti, 4 Sancinito, 9 Aicardi, 10 Rovere, 13 Borlotti, 15 Giraudo, 16 Guaraglia, 19 Franco, 20 Gabriele Insolito.

Voltrese Vultur: 1 Caruso, 2 Carta, 3 Fall, 4 Damonte, 5 Iraci, 6 Garbarino, 7 Greco, 8 Chiodi, 9 Nelli, 10 Amendola, 11 Marchini. A disposizione di mister Sciutto: 12 Boni, 13 Orlando, 14 Traverso, 15 Petitti, 16 Serhiienko, 17 Fornaro, 18 Mancuso, 19 Carrese, 20 Piccardo.

Dirige l’incontro Pietro Francesco Donati della sezione di Chiavari, coadiuvato da Florjana Doci (Doci) e Andrea Poggi (Genova).

Pietra Ligure. “È tutto nelle nostre mani”, ha affermato Matteo Cocco dopo la sconfitta nel derby di domenica scorsa. E dunque, già da oggi, il suo Pietra Ligure deve recuperare terreno sul Celle Varazze. I biancocelesti infatti sono fuori dai playoff e hanno bisogno di ridurre a 6 punti il distacco dalle civette (attualmente di 9 lunghezze). La prima opportunità arriva al “De Vincenzi”, dove il Pietra in questo campionato non ha ancora perso.

Il compito di interrompere la striscia di imbattibilità dei biancocelesti spetta alla Voltrese. I gialloblù, quarti in classifica con sei punti in meno del Pietra, arrivano da quattro risultati utili consecutivi. Inoltre, la formazione di Massimo Sciutto ha costretto il Pietra alla prima sconfitta stagionale: infatti, all’andata vinsero i gialloblù 3-1, archiviando la pratica già nel primo tempo.