Eccellenza, un grande Pietra frena il Celle Varazze: al De Vincenzi finisce 1-1

PIETRA LIGURE 1 (59′ Rovere) vs CELLE VARAZZE 1 (15′ Righetti)

90+3′ Finisce qui, parità tra Pietra e Celle Varazze dopo una grande partita.

90′ Assegnati tre minuti di recupero.

88′ Fallo di Pavese che rischia la seconda ammonizione, punizione pericolosa per gli ospiti. Calcio piazzato sul quale resiste la difesa biancoceleste commettendo un altro fallo in posizione più centrale.

86′ Biancocelesti ancora vicinissimi al 2-1! Pallone profondo per Lorenzo Insolito, esce a vuoto Radu che lascia la porta scoperta ma non ne approfitta il numero 13 che da posizione leggermente defilata calcia sul fondo.

85′ Pietra ad un passo dal vantaggio: entra in area e va al tiro Rovere, salva sulla linea De Benedetti. Secondo tempo di altissimo livello da parte dei biancocelesti.

83′ Altra modifica nello schieramento ospite: esce il migliore in campo Silvestri per lasciare spazio a Battaglia.

82′ Animi riscaldati dall’intervento su Preti in area di rigore giudicato regolare dall’arbitro, protestano le Civette. In ripartenza viene messo giù Rovere, ammonito De Benedetti.

80′ Si accende Gabriele Insolito: parte dalla linea laterale, si accentra effettuando un tunnel e tentando un cross basso, pallone deviato in corner.

78′ Discesa sulla sinistra di Rovere, cross arretrato verso Lorenzo Insolito che finisce giù: giallo per simulazione. Intanto pesca ancora dalla panchina Pisano, entrano Calcagno e Preti.

77′ Calcio di punizione dai 25 metri battuto da Sancinito: pallone respinto dalla barriera.

75′ Dilaga intanto il Rivasamba sul campo della Golfo Paradiso: 1-4 per gli arancioneri. Dunque la classifica attualmente recita: Celle Varazze 60, Rivasamba 58, Pietra Ligure 46.

73′ Altra sostituzione per i biancocelesti: fuori Castiglione, dentro Odasso.

70′ Esce Faedo, entra Gabriele Insolito: ecco il primo cambio di Cocco.

69′ Punizione laterale per il Pietra, pallone in area di rigore dove colpisce Castiglione senza inquadrare lo specchio.

65′ Continua a invadere la metà campo avversaria un Pietra più brillante rispetto alla versione vista nel primo tempo. In particolare ha alzato la sua posizione Lorenzo Insolito, ora più pericoloso con i suoi inserimenti.

61′ Fallo in zona laterale di Pavese su Sassari, ammonito il classe 2007. Intanto arriva il primo cambio di Pisano: entra Gnecchi ed esce Righetti.

59′ Pareggio del Pietra! Punizione di Sancinito che viene respinta da Radu, sulla ribattuta arriva il colpo vincente di Rovere che fa 1-1. Partita di nuovo in equilibrio.

57′ Grande giocata di Lufi che salta un avversario e si presenta al limite dell’area dove viene steso da Guida. Ammonito il giocatore ospite, punizione pericolosa con Sancinito sul punto di battuta.

53′ Numero di Silvestri che con un aggancio delizioso e un dribbling manda a calciare Akkari, la conclusione del 9 non crea problemi a Vernice.

51′ Ancora pericoloso il Pietra con un lancio verso Rovere, il capitano crossa in mezzo: palla sul fondo.

48′ Parte bene il Pietra: pallone in profondità di Lorenzo Insolito per Rovere, il 10 tenta il sombrero sull’avversario ma non riesce a superarlo.

Comincia la ripresa, ancora nessun cambio per Cocco che tra poco potrebbe pescare dalla panchina per invertire il trend della gara. Ricordiamo però che, nonostante sia in distinta, non è a disposizione Sogno, da poco diventato papà.

Secondo Tempo

45+2′ Finisce il primo tempo, ospiti avanti.

45+1′ Cross con il contagiri di Pili per l’inserimento in area di Lufi, il 6 manca l’appuntamento con il pallone: potenziale occasione non sfruttata dal Pietra

42′ Nuovamente pericoloso il Pietra con Gimmy Insolito: destro dal limite deviato in fallo laterale. Pietra propositivo in questo finale di primo tempo.

38′ Torna a farsi vedere il Pietra: corner a rientrare di Sancinito, colpo di testa di Gasco che termina sul fondo.

36′ Destro da fuori area di Silvestri, pallone fuori di qualche centimetro.

30′ Cross basso di Zampano verso Akkari, il centravanti trova uno spiraglio per calciare: palla fuori di poco.

28′ Fase più tranquilla della gara rispetto all’alta intensità vista nei primi minuti. Ne approfittiamo per ricordare che questa sarebbe la seconda sconfitta casalinga dei biancocelesti, mentre il Celle Varazze confermerebbe di essere la miglior squadra in trasferta di questo campionato.

22′ Si ripropone in avanti il Celle Varazze: nuovo traversone dal lato mancino del campo, conclude debolmente Sgambelluri.

20′ Vince anche il Rivasamba contro la Golfo Paradiso. Distanza tra le prime due forze del campionato che rimane di 4 punti, Pietra a 13 lunghezze dal secondo posto.

17′ Insiste la squadra di Pisano con il destro di Sgambelluri da posizione defilata: blocca Vernice.

15′ Celle Varazze in vantaggio! Discesa sulla destra di Silvestri, cross per Righetti che con una girata meravigliosa porta avanti i padroni di casa. 1-0 per gli ospiti.

13′ Ancora minaccioso il Pietra con un pallone morbido di Faedo verso Insolito: passaggio troppo lungo che viene raccolto da Radu. Poco dopo contrasto ruvido tra Rovere e Guida, l’arbitro non estrae il cartellino.

9′ Contrasto in mezzo al campo, rimane a terra Lorenzo Insolito.

8′ Muove palla il Pietra sul perimetro dell’area di rigore, sfera che arriva a Gimmy Insolito: destro verso la porta che viene respinto.

5′ Verticalizzazione di Botte per Akkari, il 9 si gira e calcia dal limite: conclusione rasoterra, para Vernice.

3′ Risponde il Pietra con il pressing alto di Insolito che riconquista palla. Calcia poi Lufi da fuori area, la deviazione permette a Radu di bloccare il pallone. Ritmo alto in questo avvio.

2′ Subito pericoloso il Celle Varazze: cross dalla sinistra verso il secondo palo, colpisce male Righetti che non trova la porta.

1′ Premiato nel prepartita Mario Pisano, icona della storia recente del club biancoceleste. Nel suo staff, quando allenava il Pietra, c’era proprio Matteo Cocco.

Si parte, primo possesso per gli ospiti.

Primo Tempo

Rientra tra i titolari del Celle Varazze Sassari: è uno dei cinque cambi di Pisano rispetto all’ultima gara. Oltre a lui, partono dall’inizio anche Panepinto, Guida, Akkari, Sgambelluri. Nel Pietra invece tre modifiche rispetto alla trasferta contro la Praese: titolari Gimmy Insolito, Castiglione e Pavese.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Pili, 4 Sancinito, 6 Lufi, 7 Gianmarco Insolito, 10 Rovere, 13 Lorenzo Insolito, 14 Faedo, 15 Pavese, 18 Castiglione. A disposizione di mister Matteo Cocco: 12 Duberti, 5 Odasso, 8 Puddu, 9 Sardo, 11 Sogno, 16 Praino, 17 Aicardi, 19 Franco, 20 Gabriele Insolito.

Celle Varazze: 1 Radu, 2 Zampano, 3 De Benedetti, 5 Panepinto, 6 Guida, 7 Righetti, 8 Silvestri, 9 Akkari, 11 Sgambelluri, 17 Sassari, 19 Botte. A disposizione di mister Mario Pisano: 12 Tredici, 4 Calcagno, 10 Battaglia, 13 Bonanni, 14 Preti, 15 Ravoncoli, 16 Gnecchi, 18 Padovan, 20 Morando.

L’arbitro del match è Manuel Maiellaro di Parma, assistito da Giorgio Galante (Genova) e Florjana Doci (Savona)

Pietra Ligure. È il giorno del ritorno a casa, dove ha allenato per sette stagioni, di Mario Pisano, oggi alla guida di un Celle Varazze che per avvicinarsi sempre più alla Serie D deve superare lo stress test del De Vincenzi. Seppur sia già fuori dai giochi per il titolo, il Pietra è infatti un ostacolo difficile da superare e che non deve fare passi falsi per sperare di giocare i playoff.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un pomeriggio di fuoco in questo derby savonese di Eccellenza. È un turno infrasettimanale, ma non è una tappa intermedia di questo campionato: è un appuntamento cruciale.