Eccellenza “maledetta”: a quattro dal termine 9 squadre a rischio retrocessione

A quattro giornate dal termine ben nove squadre non possono dormire sonni tranquilli nel campionato di Eccellenza. Più della metà delle 16 formazioni impegnate nel massimo campionato regionale rischia di retrocedere. Spacciato è il Serra Riccò, in fondo alla graduatoria con 15 punti. Le altre due potrebbero uscire dai playout.

Lo sguardo va anche alla Serie D, il ritiro dell’Albenga non dovrebbe incidere sul computo delle retrocesse visto che con ogni probabilità in casa bianconera si rifonderà dalla Seconda Categoria. Ma la Fezzanese ultima e le crisi di risultati di Cairese e Imperia aggiungono benzina sul fuoco di un campionato già di per sé accesissimo. Con due retrocessioni sarebbero quattro le formazioni a salutare l’Eccellenza, con tre “caduti” dalla Serie D ben cinque.

Potrebbero retrocedere due neopromosse se la Praese penultima non accorciasse sul quartultimo posto per la regola dei sette punti e se il Molassana non riuscisse a centrare l’obiettivo. Ma questo è solo uno scenario, doloroso per i due club ma non clamoroso pensando ai pronostici di inizio stagione.

L’aggettivo clamoroso sarebbe facilmente spendibile nel caso in cui una delle altre sette formazioni coinvolte perdesse la categoria. Ci sono due club storici del campionato come la Genova Calcio (partita con ambizioni playoff), l’Angelo Baiardo e l’Athletic Albaro. L’Arenzano strappacomplimenti (meritatissimi!) di mister Corradi e due squadre che stanno disputando buone annate, la S.F. Loano e la Golfoparadiso, società nuove ma solide, che però non sono riuscite a togliersi dalla melma. Dai 34 punti in giù tutti a rischio, ma forse anche il Campomorone Sant’Olcese qualche interrogativo deve porselo vista la portata della sconfitta di ieri, 7 a 2 contro il Bogliasco, e di quella per 6 a 0 rimediata qualche settimana fa contro il Rivasamba.

I risultati del turno infrasettimanale

Golfoparadiso 2 – Rivasamba 5, Molassana 2 – Serra Riccò 0, Pietra Ligure 1 – Celle Varazze 1, S.F. Loano 2 – Taggia 1, Voltrese 3 – Athletic Club 3, Bogliasco 7 – Campomorone 2, Arenzano 1 – Genova Calcio 0, Angelo Baiardo 2 – Praese 2.

La classifica a quattro turni dal termine

Celle Varazze 60, Rivasamba 58, Pietra Ligure 46, Bogliasco 42, Taggia 38, Voltrese 37, Campomorone 36, Arenzano 34, Golfoparadiso, S.F. Loano e Athletic 33, Angelo Baiardo 30, Molassana 28, Genova Calcio 27, Praese 22, Serra Riccò 15.