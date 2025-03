Celle Ligure. La distinta contro il Molassana ha visto una novità importante all’interno della rosa del Celle Varazze.

Si aggiunge all’organico delle Civette il difensore centrale Philip Serpe.

Il classe 2003 vanta di esperienze importanti a livello giovanile con Genoa, Alessandria e Spezia, mentre in Prima Squadra con Rimini in Serie C e Villa Valle in Serie D.