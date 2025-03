Eccellenza, Genova Calcio: Fabio Carletti è il nuovo allenatore

Genova. Era nell’aria già ieri sera, questa mattina l’ufficialità: è Fabio Carletti il nuovo allenatore della Genova Calcio, prima esperienza in Eccellenza per l’ex Praese e Sestrese che compito di sostituire Paolo Mazzocchi per portare la squadra alla salvezza. Al momento i biancorossi si trovano in piena zona playout a quota 24 punti.

Il comunicato:

L’ASD Genova Calcio ufficializza di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al signor Fabio Carletti.

Carletti ha maturato l’esperienza in questi anni in tutte le categorie, conquistate sul campo (Certosa e Praese su tutte) dopo importanti stagioni culminate con il raggiungimento dell’obiettivo. Per lui è un esordio in Eccellenza, già conquistata sul campo (play-off vinti in due occasioni) con la Praese.

A completare lo staff i confermati:

– CRISTIAN TANGREDI (Collaboratore Tecnico)

– DUILIO MONTIGNANI (Allenatore dei portieri)

– CRISTIANO MONTI (Match Analyst)

A mister Carletti il benvenuto di tutta la società, con l’augurio che possa – insieme a tutto lo staff – raggiungere l’obiettivo del mantenimento della categoria.