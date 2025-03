È libertà?

“L’uomo non fa quasi mai uso delle libertà che ha, come ad esempio della libertà di pensiero; si pretende invece come compenso la libertà di parola”. Affermazione di sconcertante attualità ma evidentemente datata poiché è possibile trovarla in Aforismi e pensieri di Sören Kierkegaard curato da Massimo Baldini; per meglio esplicitare l’acuminata modernità del pensiero del filosofo danese possiamo leggere in copertina un’altra sua affermazione: “Gli uomini hanno, per natura, più paura della verità che della morte”. Ciò che accomuna e intreccia intimamente le due affermazioni è la paura, la paura di essere liberi che ha bisogno, per avere un senso che travalichi la mera e convenzionale, tanto quanto condivisibile, dichiarazione di intenti, di avere l’ardire di aspirare alla verità. Questione apparentemente semplice ma che, poiché la verità non è accessibile in se stessa ma solo in chi la incontra rendendola propria, ci porta a incedere sul ghiaccio sottile del soggettivismo: se la verità è relativa al soggetto che la invera, può essere oggettiva? Se questo, evidentemente, è un paradosso, è possibile essere liberi? Mi vedo costretto a circoscrivere l’ambito della riflessione che, altrimenti, finirebbe per ramificarsi in infiniti approfondimenti ognuno gravido di altrettante affascinanti possibilità di indagine, pertanto torniamo alla prima affermazione kierkegaardiana: la libertà di parola può compensare la mancanza di libertà di pensiero? Questione che richiede una riflessione propedeutica: un pensiero non libero conserva una dignità degna di un essere umano? Interrogativo che, in qualche misura, comunque rimanda al tema della verità: un pensiero palesemente condizionato può incontrare una verità, pur sempre individuale, espressione del soggetto che la professa e non del manipolatore che ne pregiudizializza la prospettiva di osservazione? In qualche misura la domanda è retorica ma, soprattutto oggi, rinvia a una riflessione importante circa la libertà di stampa e, in particolare, alla libertà di pubblicare testi e video sull’infinito e pseudo libero spazio virtuale dei social.

“La stampa, come il fuoco, è un ottimo servitore, ma un terribile padrone” affermava James Fenimore Cooper che molti conosceranno come l’autore de L’ultimo dei Mohicani, attualizzando il suo dire potremmo sostituire “la stampa” con “la rete” e ci troveremmo a misurarci con la cosiddetta libertà che dovrebbe essere congenita nella democraticità anonima dei social sui quali si diviene “tutti uguali” poiché tutti, almeno apparentemente, nelle condizioni di esprimersi con lo stesso diritto e il medesimo spazio di chiunque: non siamo tutti uguali, ancor meno nella rete, anche se, assurdo rovesciamento dei termini, è lo stesso contesto che trasforma ogni attore in comparsa e poi in ingranaggio anonimo e omologato, un tragico e definitivo modello di uguaglianza, lo stesso che ispira l’ordine e la sicurezza in ogni dittatura, nera o rossa poco importa. Certo, la soluzione non può essere una qualche forma di censura o di controllo, in verità questi elementi sono, surrettiziamente, alla base di ogni contesto social, il tema della massificazione massmediale va affrontato riportando al centro della questione il soggetto, il suo pensiero, la capacità di produrre comunicazione creativa, di intridere le proprie parole del profumo di sé, i propri pensieri del colore dell’originalità, in caso contrario il tutto diviene solo l’ottuso vociare di un mercato globale nel quale, frastuono instupidente, non è possibile distinguere la parola del saggio dall’urlo di un ottuso. Per tornare brevemente alla questione della verità: ogni speranza che questa risieda in un’affermazione e non nel confronto intelligente fra le parti è pura fantasia; la verità abbisogna del soggetto che se ne assuma la responsabilità, che la edifichi nel confronto, che la rispetti negli altri, che si consenta di osservarla mentre si trasforma.

L’articolo 21 della Costituzione Italiana recita “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, nulla da eccepire, ma questo non tutela la libertà del pensiero, solo la possibilità di esprimerlo, in altre parole, anche, e forse soprattutto, nel luogo virtuale nel quale è possibile scrivere ogni possibile pensiero, il libero pensiero finisce per agonizzare nel magma della morte del pensiero libero. Un secolo or sono Lenin affermava che “In tutto il mondo, ovunque ci siano i capitalisti, la libertà di stampa significa libertà di comprare i giornali, di comprare gli scrittori, di corrompere, comprare e falsificare “l’opinione pubblica” per il bene della borghesia”, la storia ha ampiamente dimostrato che al cambiare del Padrone, dalla nobiltà alla borghesia, dalla teocrazia alla plutocrazia così come nella degenerazione dello stato socialista, insomma, con qualsiasi volto si sia presentato il mostro cruento del potere, il pensiero libero soccombe e la libertà di parola viene censurata fino a che, l’inevitabile assuefazione, rende inutile ogni censura: a che scopo censurare un pensiero che è espressione stessa del potere? Oggi il sistema-potere si è evoluto e continua ad auto migliorarsi grazie agli strumenti fantascientifici della tecnologia, dell’intelligenza artificiale, degli algoritmi, l’apparente protagonismo dell’utente fa si che il soggetto divenga origine del flusso di informazioni così da dover essere costretto a riconoscersi in esso, corresponsabile senza diritto di scelta reale, convinto di celebrare il pluralismo, diviene espressione di algoritmi che lo confermano nelle proprie presunte idee regalandogli la tranquillità del sentirsi dalla “parte giusta” e, soprattutto, di esprimere un proprio pensiero. In una sorta di “ebrezza democratico libertaria” nessuno si preoccupa di verificare le fonti, l’apparente pluralità delle informazioni è frutto di filtri algoritmici capaci di direzionare l’opinione sia pubblica che individuale.

Raymond Chandler, il creatore del noto investigatore Philip Marlowe, affermava che “Le incessanti vociferazioni sulla libertà di stampa significano, tranne poche onorevoli eccezioni, la libertà di speculare sugli scandali, sui delitti, sul sesso, sul sensazionale, sull’odio, sulla diffamazione, la libertà di usare la propaganda a fini politici e finanziari. Un giornale è un’impresa che vuole guadagnare soldi con la pubblicità. La pubblicità dipende dalla tiratura.” Mi sembra evidente che la libertà di stampa può essere riconosciuta come la nonna della libertà del Web e che, mutatis mutandis, i temi si rincorrano senza particolare originalità, ancora una volta il mezzo si rivela incapace di assegnare un valore che rimane esclusiva di chi lo usa. La differenza sostanziale, che si manifesta nella sua macroscopica funzione di cassa di risonanza, è che per “pubblicare pensieri liberi” in rete non occorre nessuna preparazione, ma mi sembra estremamente pericoloso confondere il concetto di popolare e democratico con quello, più calzante, di superficiale e generico. Resta la questione dei filtri, ancora una volta la selezione degli operatori e dei contenuti non può e non deve assomigliare alla censura, ma diviene complesso cogliere la differenza tra un “tu non pubblichi in particolare certe idee” da un “pubblica pure ma solo se non hai idee che, altrimenti, nessuno ti legge e soprattutto, mi raccomando, solo spot, mai sopra alle dieci righe, semplificando, concetti chiari in parole povere, magari aggiungi un po’ di musica, qualche bel video”. La logica che ispira una simile libertà è quella “dell’auto castrazione sorridente”, tutti capponi ma liberi, potrebbe essere uno slogan sintetico, degno della rete. I social sono contenitori onnivori e conseguentemente defecanti, determinati senza deciderlo dai contenuti stessi, come forme e come utenti, una simile visione mi riporta alla memoria una vecchia canzone di Gaber: “Io che c’avevo tanti amici, sono uno che lavora, mi son fatto una carriera. Non è giusto che la perda. Mi son fatto tutto da me! Mi son fatto tutto di merda!”

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì. Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli.