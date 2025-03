Dramma ad Albenga, muore 60enne colto da malore in viale Martiri della Libertà

Albenga. Dramma ad Albenga, dove nel pomeriggio di oggi (7 marzo) un uomo è stato colto da un malore fatale in pieno centro. L’allarme è scattato poco dopo le 13,30.

Si tratta di R.C.A., 60 anni (classe 1964), residente ingauno. Il malore improvviso è sopraggiunto mentre si trovava in viale Martiri.

Si è accasciato al suolo e, stando a quanto riferito, i passanti avrebbero dato l’allarme. Sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e i carabinieri.

Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo, alla fine i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso, sopraggiunto per cause naturali.