Dopo i lavori, ecco la nuova viabilità in piazza San Francesco e via De Rege ad Albisola Superiore

Albisola Superiore. Novità in piazza San Francesco e via De Rege ad Albisola Superiore: qui, dopo i lavori, è cambiata la viabilità. In che modo?

“E’ stato ripristinato l’accesso da corso Ferrari, sia da Celle Ligure, sia da Albissola Mare, – spiega il sindaco Maurizio Garbarini – modificato anche il senso di marcia in via De Rege, consentendo il transito dalla piazza in direzione mare-monti. Maggiore sicurezza agli incroci, grazie al nuovo assetto sperimentato nei mesi scorsi. Riqualificazione della segnaletica e dei parcheggi, con attraversamenti pedonali adeguati alla nuova viabilità”.

Ma c’è di più. “È stata anche installata la cartellonistica definitiva ai varchi di via Paolo VI, Via XXV Aprile e Via Alba Docilia, per regolamentare l’accesso ai mezzi oltre le 3,5 tonnellate”.