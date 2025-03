Disostruzione pediatrica, a Millesimo incontri dell’Asl2 per i neo genitori

Millesimo. Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale con ASL2 e alla disponibilità dei locali comunali in utilizzo alla Società Operaia, dal mese di febbraio scorso, sono iniziati a Millesimo i corsi tenuti dal personale consultoriale ASL, rivolti ai neo genitori e ai neo nonni, riguardanti le manovre di disostruzione pediatrica e gestione delle situazione di emergenza con neonati.

“Come Amministrazione abbiamo manifestato da subito grande disponibilità. Ci fa molto piacere promuovere questo genere di iniziative sul territorio, poiché riteniamo possa essere di grande utilità per le famiglie sapere come comportarsi in caso di emergenza dei nostri piccoli. Desidero ringraziare le ostetriche e tutto il personale ASL di riferimento per la disponibilità e la capacità di coinvolgimento della cittadinanza”, sottolinea il vice sindaco con delega alle Politiche sociali, Alessandra Garra.

Il calendario prevede incontri ogni ultimo venerdì del mese dalle ore 10.30 alle ore 12 nei locali S.O.A. di Piazza Pertini. Il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 28 marzo 2025.