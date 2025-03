Savona. Momenti di apprensione questa mattina in corso Mazzini, con disagi alla circolazione viaria, dove un camion che trasportava trasformatori elettrici ha avuto un problema, causando la fuoriuscita di olio tossico dal carico trasportato, che si è riversato sull’asfalto.

L’allarme sullo sversamento è scattato intorno alle 11.00, quando è arrivata la segnalazione sull’accaduto. Per cause ancora da accertare, alcuni trasformatori si sono ribaltati all’interno del mezzo pesante, provocando la perdita del liquido contenuto al loro interno.

Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, supportati dall’autogrù per la movimentazione del trasformatore. L’operazione è stata coordinata dal funzionario di guardia, garantendo la massima sicurezza nelle operazioni di recupero.

Secondo quanto dichiarato dalla ditta specializzata Sea-S srl, il liquido fuoriuscito presenta caratteristiche tossiche sia per le vie respiratorie che per la cute. Per questo motivo, i vigili del fuoco hanno adottato rigide misure di sicurezza, indossando auto protettori e guanti antiacido per evitare il contatto con la sostanza pericolosa.

Le operazioni di messa in sicurezza della zona sono ancora in corso, mentre le autorità competenti stanno effettuando i rilievi per comprendere le cause dell’incidente e valutare eventuali rischi ambientali.

Dall’avaria del mezzo pesante, fermo sulla corsia in direzione ponente, si è reso necessario anche un ripristino del fondo stradale.