Deiezioni canine, a Carcare una nuova campagna di sensibilizzazione

Carcare. Nuova campagna di sensibilizzazione e maggiori controlli contro le deiezioni canine a Carcare. È partita in questi giorni l’informativa sul tema della raccolta delle deiezioni canine da parte dei proprietari.

Lo slogan scelto è “Lui è un signore, il maleducato è chi non raccoglie”, “Non farmi vergognare! Pulisci dove sporco! Io non posso, fallo tu!”.

Come spiega il sindaco Rofolfo Mirri, “l’iniziativa mira a sensibilizzare i proprietari di cani a tenere pulita la nostra cittadina, evitando di lasciare in giro gli escrementi abbandonati, spingendoli verso un piccolo gesto di civiltà che può contribuire al decoro urbano di Carcare. Parallelamente alla campagna di sensibilizzazione, per far fronte alle troppe deiezioni canine non raccolte, verranno intensificati i controlli anche sulla “dotazione”, da parte dei proprietari (sacchettini ecc.ecc.) Ricordiamo a proposito che le sanzioni previste vanno da 25 a 175 euro”. E grazie alle telecamere la Polizia locale ha già emesso i primi verbali nei confronti di persone irrispettose.

“Più delle sanzioni, è fondamentale il senso civico delle persone, anche se le multe possono servire ad educare gli indisciplinati”, conclude il primo cittadino.