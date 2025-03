Danzainfiera, bottino di borse di studio e riconoscimenti per Pro Art Studio di Albenga

Albenga. Un bottino di borse di studio e riconoscimenti ottenuto dalle ballerine e i ballerini di Pro Art Studio di Albenga a Danzainfiera, la tre giorni dedicata al mondo della danza, del professionismo e alle leve più giovani che ha portato a Fortezza da Basso, sede della rassegna, circa 20.000 presenze complessive.

Durante questo evento si sono svolte lezioni, audizioni, stage, concorsi, rassegne e talk, proposti da 60 scuole, istituzioni e associazioni nazionali e internazionali, espositori dell’area formazione & spettacolo, e dall’organizzazione Pitti Immagine.

In questo contesto ad emergere è stata Albenga e le ragazze e i ragazzi della Pro Art Studio che hanno conquistato borse di studio e premi:

– borse di studio per Los Angeles sono andate a Anna Bortolotto, Arianna Conserva e Martina Curcio dai 15 ai 17 anni. Per loro anche un premio per 3 mila euro per essersi particolarmente distinte e volare in America. Le ragazze sono state premiate da Salvatore Cristiano,

– borsa di studio per gli Academy days vinta da Anna Bortolotto. La ragazza è stata premiata da Mariana Pozzobon

– borsa di studio per la moma convention vinta da Anna Bortolotto. La ragazza è stata premiata da Mariana Pozzobon

– borsa di studio alla Fini dance per Martina Curcio.

– borsa di studio della Joffrey Ballet School alle allieve Macchione Sofia, Carolina Poggio, Rossini Martina di 10 e 11 anni.

Le ragazze sono state notate e premiate con borse di studio e ammissioni anche per: Aida, Peridance, Balletto Ucraina, sia per la danza classica che per la danza contemporanea

Inoltre Didier Motto Martinetto, 13 anni appena compiuti, è stato notato durante uno stage a Roma dal direttore Jean-Yves Esquerre ed è entrato nell’ accademia ESB European School of Ballet di Amsterdam, scuola prestigiosa a livello internazionale.