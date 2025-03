Dama a scuola: il Patetta di Cairo verso la finale regionale dei “Campionati Studenteschi”

Cairo Montenotte. La passione per la dama si fa strada tra i banchi dell’Istituto Secondario Superiore Federico Patetta, dove giovedì 13 marzo si è svolta la fase di selezione interna in vista della finale regionale dei Campionati Italiani Studenteschi di Dama. L’evento, organizzato con il coordinamento tecnico dei Maestri del Circolo Damistico Savonese, ha coinvolto numerosi studenti in una giornata all’insegna della strategia e della concentrazione.

Gli alunni delle classi 1E, 1F, 2F, 3A e 3B si sono sfidati sotto l’occhio attento del Presidente del Circolo Damistico Savonese, Roberto Tovagliaro, e dell’istruttore Alessandro Traversa. I migliori giocatori selezionati rappresenteranno ora la scuola alla fase regionale, in programma il 10 aprile 2025 presso il Palazzetto dello Sport di Varazze, dove si contenderanno l’accesso alla fase nazionale di Misano Adriatico.

L’iniziativa rientra nel progetto “Dama a Scuola”, promosso dalla Federazione Italiana Dama, rappresentata in Liguria dal consigliere Daniele Bertè. Il programma, coordinato dai docenti Giuseppe Azzolini e Sonja Calcagno, si inserisce nel più ampio piano di orientamento dell’istituto, offrendo agli studenti un’opportunità per sviluppare competenze logiche, strategiche e di problem solving attraverso il gioco della dama.

Con entusiasmo e determinazione, le squadre del Patetta si preparano ora a sfidare le altre rappresentative scolastiche regionali, con l’obiettivo di conquistare un posto tra le migliori d’Italia.