Dal 6 marzo il vescovo Marino in visita alla Vicaria di Vado Ligure

Vado Ligure. Dopo aver fatto tappa nella zona pastorale dell’Oltreletimbro a Savona la visita pastorale di monsignor Calogero Marino alla diocesi di Savona-Noli “Prendi il largo, confidando” si sposta ora nella Vicaria di Vado Ligure, che comprende le parrocchie di Zinola e Quiliano. La visita avrà inizio giovedì 6 marzo nella Chiesa San Giovanni Battista a Vado Ligure con i vespri alle ore 17:30 e la messa presieduta dal vescovo alle 18. Alle 19 incontrerà il Consiglio Pastorale della zona e alle 21 i catechisti. Venerdì 7 marzo alle 15:30 monsignor Marino visiterà il Centro Vada Sabatia e alle 16:30 vi presiederà la funzione eucaristica.

Sabato 8 marzo alle 17 monsignor Marino incontrerà l’ACR. Con la partecipazione dell’ANPI alle 17:30 in via Cesare Battisti benedirà il cippo commemorativo del parroco don Nicolò Peluffo, ucciso dalle Brigate Nere nel 1945, e alle ore 18 nella chiesa parrocchiale presiederà la funzione religiosa. Domenica 9 marzo il vescovo “dirà messa” alle 9 a Segno e alle 10 a San Ermete. A seguire incontrerà i bambini della prima comunione e della cresima. Martedì 11 marzo alle 16 incontrerà il centro di ascolto e la Società di San Vincenzo de’ Paoli di Vado Ligure.

Ancora a Vado Ligure mercoledì 12 marzo il presule incontrerà alle 15:30 l’Unisabazia, alle 16:30 il Consiglio per gli Affari Economici, la Giunta comunale e i lavoratori e dirigenti della Exxon Mobil. Venerdì 14 marzo alle 9:30 in San Giovanni Battista ascolterà le persone che avranno desiderio di incontrarlo e alle 21 a Segno presiederà la Via Crucis. Sabato 15 marzo alle 17 nella Valle di Vado è in programma la messa. Domenica 16 marzo alle 11 in San Giovanni Battista la messa solenne. Alle 15 a Segno la “festa del perdono” con le confessioni per i bambini della prima comunione.

Mercoledì 19 marzo il vescovo Calogero Marino sarà nella Parrocchia Santo Spirito e Immacolata Concezione, nel quartiere savonese Zinola, dove alle 18:30 leggerà e commenterà il brano di Luca 5,1-11 e alle 19:30 ci sarà la cena condivisa. Venerdì 21 marzo alle 21 monsignor Marino incontrerà i catechisti. A Quiliano officerà la liturgia eucaristica sabato 22 marzo alle 18:30 nella Chiesa Santissimo Salvatore, nella frazione Valleggia, e domenica 23 marzo alle 16:30 nella Chiesa Santi Sebastiano e Rocco, a Roviasca.

Lunedì 24 marzo dalle 16 alle 19 a Valleggia si terranno i colloqui personali, invece alle 21 il vescovo incontrerà i Consigli Pastorale e per gli Affari Economici di Quiliano, Valleggia, Montagna e Roviasca. Martedì 25 marzo alle 21 sarà la volta degli Affari Economici di Zinola, dove mercoledì 26 marzo dalle 16 alle 19 ci sarà il momento di ascolto e alle 21 l’incontro con il gruppo pastorale. Venerdì 28 marzo dalle 17 alle 19 monsignor Marino sarà a Quiliano per il momento d’ascolto. Sempre qui si svolgerà l’incontro di zona “A colloquio con il Vescovo” con i giovani dalla seconda superiore in sù: alle 19 la cena condivisa e a seguire l’incontro con domande. Per l’occasione il presule scriverà una lettera indirizzata ai giovani.

Sabato 29 marzo dalle 10:30 alle 16 sono in programma una camminata e la preghiera a San Pietro in Carpignano, il pranzo alla Società Cattolica San Giuseppe di Valleggia e i giochi per i piccoli nel campo sportivo. L’Eucaristia sarà celebrata lo stesso giorno alle 18 a Zinola e domenica 30 marzo alle 9 a Montagna e alle 11 a Quiliano.