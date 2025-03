Da metà marzo anche a Vado Ligure il “Maggiordomo di Quartiere”

Sta per arrivare anche a Vado Ligure il “maggiordomo di quartiere”, il progetto, finanziato da Regione Liguria con il Fondo sociale europeo, che ha come obiettivo affiancare e sostenere gratuitamente anziani e cittadini in generale nelle loro incombenze quotidiane.

Grazie al “maggiordomo di quartiere” è infatti possibile chiedere un aiuto concreto per una serie di commissioni: dal ritiro ricette e medicinali alla spesa, dall’aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative al pagamento di bollettini, dal supporto per piccole manutenzioni non specializzate alle informazioni sulla vita di quartiere e sui servizi della città.

Il servizio, attivo in Liguria da novembre 2023, è gestito su tutto il territorio regionale in collaborazione con un’ampia rete di Enti di Terzo Settore presenti sul territorio. Per quanto riguarda la provincia di Savona l’ufficio di riferimento è nel capoluogo, in piazza del Popolo, ma da circa metà marzo e fino alla scadenza del progetto, prevista per il 31 agosto 2025, le attività dello sportello saranno estese anche al Comune di Vado Ligure con la presenza di un Maggiordomo reperibile a un numero di telefono (che verrà comunicato a breve) e all’indirizzo e-mail savona@maggiordomodiquartiere.it.

“Il Maggiordomo di Quartiere rappresenta un valido aiuto per chi ha bisogno di un supporto nelle piccole e grandi incombenze di ogni giorno – commenta il sindaco Fabio Gilardi – e siamo certi che sarà accolto con favore dalla comunità. Un altro passo che testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere il benessere e la qualità della vita nella comunità”.

L’iniziativa si affianca ad un altro progetto a sostegno della cittadinanza attivo ormai da qualche mese a Vado Ligure, quello del cosiddetto “Ambulatorio Digitale”: un servizio aperto a tutti i cittadini che hanno difficoltà e/o necessità di attivare od adempiere a procedure informatizzate delle Pubbliche Amministrazioni. Attivato all’interno della sede dei Servizi Sociali comunali in via Caduti per la Libertà 35, è aperto nelle giornate di lunedì (dalle ore 9 alle 10) e giovedì (dalle 15 alle 16).