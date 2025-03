Da Cosseria a “Real Time”: Elena Martinello scende dai pedali per trasformare il suo look

Cosseria. Una cosseriese protagonista della seconda puntata di “Restyle – Tutti gli Stili che Sei”, in onda ogni sabato dalle 17.10 su Real Time, canale 31. Elena Martinello, vicentina, ma residente da anni a Cosseria, influencer nel mondo del ciclismo e digital manager per importanti brand del panorama sportivo mondiale, ha partecipato al nuovo programma promosso da Vinted, il più grande marketplace in Europa dedicato alla moda di seconda mano, realizzato in collaborazione con Next Different e Discovery Media del gruppo Warner Bros.

La puntata, con l’influencer e conduttrice Giulia Penna, ha visto sfidarsi due noti stylists, Marco De Lucia e Laura De Iuliis, per vestire al meglio Elena con sei diversi outfit realizzati con capi preloved, pensati per lei in vista di 3 occasioni speciali. A suon di cambi look, i due stylists riescono a donare a Elena (nuora dell’indimenticabile Luciano Berruti, patron del Museo della bicicletta, ndr) quel tocco di eleganza che mancava al suo guardaroba, tirando fuori la “femminilità che teneva nel cassetto”.

“È stata un’esperienza davvero unica ed emozionante, che mi ha dato la possibilità di scoprire versioni inedite di me stessa – ha raccontato con entusiasmo Elena – Ero davvero curiosa di vedere come Marco e Laura avrebbero stravolto il mio look. I sei outfit sono stati realizzati con indumenti preloved abbinati tra loro in modo davvero creativo. Tra queste sei proposte poi, ho scelto quella che avrei preferito indossare per una delle occasioni per cui mio marito, Jacek Berruti, ha richiesto un aiuto: una serata di gala benefica”.

Il programma è in onda in TV sabato 15 marzo dalle 17.10 e in replica martedì 18 marzo dalle 16 su Real Time, canale 31.