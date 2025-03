Da Andora a Savona: tour del governatore ligure Marco Bucci nel savonese

Savona. “Inizia ad Andora la giornata insieme al governatore della Regione Marco Bucci in visita in provincia di Savona. Il primo incontro, in comune con il Sindaco Mauro Demichelis, l’Assessore Regionale Marco Scajola, l’Assessore regionale Alessandro Piana, il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, l’Assessore Comunale allo Sport Ilario Simonetta, l’Assessore Comunale alle Politiche giovanili e Arredo Urbano Alexandra Allegri, l’Assessore Comunale al Bilancio e Finanze Monica Risso ed il Presidente del Consiglio Comunale Flavio Marchiano. Un breve excursus sul territorio e i progetti di efficientamento energetico che l’amministrazione ha in cantiere”. Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Seconda Tappa al Porto di Andora, insieme al Sindaco Mauro Demichelis, il Presidente dell’Azienda Multiservizi Andora, Avv. Fabrizio De Nicola, le Autorità e gli Operatori Portuali per l’avvio del primo lotto dei lavori delle opere a terra del porto previste dal Progetto Urbanistico Operativo, il PUO – spiega -. Un progetto che prevede opere del valore di più di 15milioni di euro che renderanno il porto più moderno, accogliente e accessibile per tutti i diportisti, creando nuovi servizi e posti barca, riposizionando il cantiere navale e realizzando spazi commerciali e di intrattenimento, un’area di rimessa a secco, edifici per accogliere la Delegazione di Spiaggia, gli Uffici AMA, le realtà operanti nel porto e spazi dedicati alla valorizzazione della pesca tradizionale. Terza ed ultima tappa andorese insieme al Sindaco Mauro Demichelis l’inaugurazione delle opere delle Aree a Valle della nuova stazione Ferroviaria. Un lavoro dal valore complessivo di € 951.300,00 progettato dal Comune di Andora e finanziato in buona parte da RFI che prevede un cambio della viabilità, due rotonde, due aree parcheggio, locali al servizio delle società di Trasporto Pubblico locale con capolinea TPL e RT, aree Taxi, servizi pubblici. Una grandissima opera che cambierà il volto del Comune migliorando l’accesso e la viabilità per i cittadini”.

“Il tour del presidente Bucci prosegue al Complesso Monumentale di Santa Caterina dove abbiamo incontrato l’amministrazione guidata da Angelo Berlangieri. La sua squadra è composta da persone ambiziose e preparate con molte idee e precisi obiettivi di rilancio dei settori cardine dell’economia del territorio, progetti destinati a cambiare radicalmente il volto della città. Un incontro davvero produttivo; Regione Liguria si è presa l’impegno di accompagnare il Comune passo passo verso la realizzazione di questi grandi obiettivi. Non poteva mancare un saluto ai ragazzi del Non uno Meno Bistrot, progetto della Cooperativa Sociale Jobel che da quasi vent’anni opera nel sociale nella provincia di Savona e Imperia. NonUnoMeno nasce con l’idea di offrire servizi di bar e ristorazione tanto quanto un progetto di inserimento a persone con difficoltà sociali all’interno di percorsi professionalizzanti e attività commerciali. Allo stadio Bacigalupo abbiamo incontrato i rappresentanti del Savona Calcio e l’amministrazione comunale. Vista la situazione, appare evidente che urga effettuare tutti gli interventi necessari per riqualificare totalmente la struttura è il terzo stadio della regione. Il Presidente Bucci ha assunto l’impegno, non appena ricevuto il progetto dal comune di Savona, di utilizzare le risorse del Fondo Strategico per effettuare i lavori necessari a far tornare il campo totalmente funzionante”, aggiunte ancora.

“Il Valerio Bacigalupo deve essere la casa del Savona Calcio. La squadra ha trovato un gruppo di imprenditori savonesi disposti a rilanciarne immagine e futuro. Dobbiamo lavorare per far sì che ogni tassello di questo disegno vada al suo posto. Ultima tappa della giornata, l’incontro con la Comunità Portuale allargata, l’Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto, i Sindaci di Savona, Vado Ligure, Albisola Superiore, Quiliano e il presidente della Provincia. Vado Gateway è una realtà che negli ultimi anni ha saputo far sistema con tutte le realtà industriali del territorio e si è dimostrata capace di crescere e guardare al futuro. Il macrosistema industriale che funziona ha sulla nostra provincia il risultato più evidente: la crescita occupazionale. La Liguria del futuro è la Liguria della Blue Economy, ed è in questo quadro che occorre l’impegno di tutti per continuare a sviluppare e dare concretezza a tutte le opportunità che essa offre in termini di crescita economica e nuovo lavoro”, conclude Vaccarezza.