Cosseria, Vaccarezza (FI): “Dal Fondo Strategico 220mila euro per il recupero di un’area pubblica e un nuovo campetto sportivo”

Cosseria. Ieri pomeriggio, al termine dell’assemblea delle aree interne conclusasi con l’elezione di Daniele Galliano “Sindaco Referente” dell’area interna Bormida Ligure, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha incontrato il vice sindaco di Cosseria Tamara Urru.

“Tamara, iscritta a Forza Italia, è uno dei punti di forza della compagine degli amministratori del partito in Valbormida, coordinati proprio da Daniele – ricorda – All’interno delle risorse del Fondo Strategico stanziate dall’assessorato di Marco Scajola nella Giunta di giovedì, per il Comune di Cosseria sono stati stanziati 220.000 euro per il recupero di un’area pubblica con rifacimento del campetto sportivo”.

“Una buona notizia seguendo le politiche di rigenerazione urbana senza il consumo di suolo, mirate alla conservazione del territorio attuate da Regione Liguria”.