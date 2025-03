Corsica Sardinia Ferries propone un fine settimana alla scoperta della Corsica

Savona/Vado Ligure. Un fine settimana tra natura, cultura, patrimonio storico e panorami mozzafiato, per scoprire una Corsica inedita e “fuori stagione”.

Corsica Ferries invita a scoprire alcune delle meraviglie della Corsica, in un lungo weekend di primavera, con partenza da Savona – Vado Ligure, e vi dedica una tariffa speciale da 149 euro per persona, in cabina doppia.

Un’intera giornata ad Ajaccio, la Città Imperiale, che ha dato i natali a Napoleone Bonaparte e regala una bellezza senza tempo. Capoluogo della Corsica, Ajaccio non è solo un’affascinante località balneare. Ha un ricco patrimonio storico, culturale e naturalistico, varietà di paesaggi, un clima mite e una vocazione all’accoglienza.

Una giornata a Ile Rousse, che si trova nel cuore della Balagne, regione denominata “il giardino della Corsica” per la fertilità delle sue terre. Le montagne, le colline e il mare fanno da cornice ad una cittadina affascinante e calma. Calvi dista 30 minuti da Ile Rousse. Le sue spiagge di sabbia fine invitano a lunghe passeggiate, con vista su scorci indimenticabili. Dalla sua maestosa Cittadella genovese, costruita su un promontorio roccioso, si può godere di un panorama unico a 360 gradi.

L’offerta è prenotabile sul sito www.corsica-ferries.it. La quota indicata è per 1 persona, in cabina doppia interna, per il viaggio a/r. Tasse e diritti sono inclusi. Qui il programma.