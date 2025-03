Coppa Italia Promozione, il Ceriale mostra di nuovo i muscoli: 1-0 al Busalla nel primo round della semifinale

CERIALE vs BUSALLA 1-0 (53′ Molina)

90’+6′ Finisce qui! Il Ceriale vince 1-0 l’andata della semifinale!

90’+5′ Ceriale in gol con Gayubo servito da Vierci in contropiede, ma il guardalinee alza la bandierina! Fuorigioco dubbio, l’attaccante sembrava trovarsi dietro la linea.

90’+4′ Ammonito Gayubo.

90′ Sei minuti di recupero.

89′ Ammonito Vignola per perdita di tempo.

88′ Busalla vicinissimo al gol! Il pallone respinto da Vinci viene poi messo in mezzo e colpito di testa verso la porta: spazzano sia Andreetto sia lo stesso estremo difensore.

86′ Vignola sfiora il gol all’incrocio su punizione! Ottimo Ceriale, che appare decisamente ritrovato. Ora Mambrin inserisce Gayubo per Pescio.

85′ Uscita palla al piede coraggiosa di Andreetto, steso da Draghici: giallo per lui, punizione per il Ceriale.

84′ Conclusione di Draghici deviata dalla difesa cerialese. Ci prova il Busalla.

81′ Fuori l’autore del gol, Edward Molina: dentro Tommaso Bonifazio.

79′ Ammonito Molina per aver allontanato il pallone. Fasi finali molto accese al Merlo quando siamo arrivati a quasi dieci minuti dal termine.

77′ Fuori Gottingi, dentro Garibaldi: cambio nel Busalla.

76′ Ammonizione per Stabile del Busalla.

75′ Busalla che prova a reagire allo svantaggio in queste fasi di gioco ma il Ceriale continua a tenere molto bene il campo. Tanto il dinamismo nelle due fasi, un fattore che ha sempre contraddistinto i biancoblù nell’arco della stagione.

72′ Entrata dura di Kacellari a centrocampo: giallo per lui.

66′ Fuori Mariani, dentro Vierci: altro cambio nel Ceriale.

65′ Mambrin rileva un buon Gagliano: al suo posto entra Kacellari.

63′ Doppio cambio nel Busalla: fuori Pelissa e Owusu, dentro Caneva e Draghici.

61′ Ammonito Gottingi nel Busalla.

55′ Conclusione di Pescio che rimbalza e finisce al fil di linea: fallo in attacco poi, ammonito Andreetto.

53′ Molina! Vantaggio del Ceriale! Rimpallo nell’azione personale di Secco che favorisce il numero 7 che insacca! 1-0 Ceriale.

50′ Dribbling fulmineo di Pescio che arriva fino in area di rigore. La palla poi carambola verso Gagliano che prova il tiro: rimessa dal fondo, tentativo impreciso per il centrocampista biancoblù.

47′ Molina ci prova: conclusione deviata che finisce in corner! Bello l’avvio dei biancoblù che continuano a tenere il campo con coraggio.

Ripartiti!

Secondo tempo

45’+2′ Finisce il primo tempo: è 0-0 tra Ceriale e Busalla.

45′ Due minuti di recupero.

41′ Vignolo si trova la palla per calciare dopo la respinta da corner: sfera che va fuori, ma un’occasione importante per gli uomini di Rapetti.

37′ Gol annullato al Busalla; il rimpallo della girata di Francesia favorisce Pelissa che però insacca in posizione irregolare.

36′ Altro tentativo di Secco: in area di rigore il numero 10 calcia in girata, Firpo blocca in due tempi.

33′ Punizione di Repetto insidiosissima che spaventa Vinci ma finisce sopra la traversa all’ultimo istante.

31′ Recupera palla in pressione il Ceriale, Vignola salta un avversario e serve al limite Secco: la sua conclusione finisce alta sopra la traversa ma è un ottimo Ceriale in questa prima mezz’ora di gioco.

24′ Ymeri trattiene per la maglia Molina: è il giocatore genovese il primo ammonito della gara.

17′ Conclusione velenosissima di Pelissa che esce di un soffio. C’è stata una deviazione, quindi è corner.

13′ Firpo para il tentativo di Pescio da dentro l’area! Prima un bello scambio biancoblù dalla palla recuperata da Vignola a centrocampo.

11′ Errore in disimpegno della difesa del Ceriale che favorisce la conclusione di Pelissa, parata agevolmente da Vinci.

10′ Bene il Ceriale come approccio in questi primi dieci minuti. Busalla più guardingo nella propria metà campo. Piove con insistenza da ore sul terreno del Merlo.

7′ Occasione Ceriale! Avanzata personata di Secco che si porta in zona tiro: pallone che esce a lato. Attacca con fiducia la squadra di Mambrin.

3′ Inizio pimpante per il Ceriale che prova a giocare con personalità al cospetto di una big della Promozione: i genovesi sono primi nel Girone B a sei punti dalla seconda.

Partiti!

Primo tempo

Ceriale: 1 Vinci, Prudente E, 3 Giudice, 4 Gagliano, 5 Andreetto, 6 Genduso, 7 Pescio, 8 Vignola, 9 Mariani, 10 Secco, 11 Molina. A disposizione: 12 Negro, 13 Cortesi, 14 Prudente G, 15 Kacellari, 16 Gaudino, 17 Bonifazio, 18 Gualberti, 19 Vierci, 20 Gayubo. Allenatore: Mambrin.

Busalla: 1 Firpo, 2 Gottingi, 3 Bilardi, 4 Ymeri, 5 Vignolo, 6 Burdo, 7 Repetto, 8 Pelissa, 9 Ranasinghe, 10 Owusu, 11 Francesia. A disposizione: 12 Costa, 13 Garibaldi, 14 Campaner, 15 Re, 16 Stabile, 17 Caneva, 18 Patti, 19 Draghici. Allenatore: Rapetti.

Arbitra Bergonzi di Savona, coadiuvato da Morbelli e Hasa di Albenga

Ceriale. Ritornano gli appuntamenti del mercoledì sera di calcio dilettantistico con le semifinali di andata di Coppa Italia Promozione. Alle 20:00, presso lo stadio Merlo, il Ceriale affronta il Busalla: la squadra capolista del Girone B lanciata verso il ritorno in Eccellenza dopo un anno di purgatorio in seguito la retrocessione. Una sfida molto difficile per i giovani biancoblù di Mambrin ma che devono provare ad affrontare al meglio per ritrovarsi dopo un inizio di girone di ritorno sottotono. La stagione dei cerialesi rimane comunque molto positiva, però ci deve essere un’ulteriore reazione per poterla terminare nel modo migliore. E quello di coppa è un appuntamento storico per la società biancoblù. La serata si preannuncia molto interessante.

Il ritorno verrà giocato il 2 aprile al Comunale di Busalla. L’altra semifinale di andata che si giocherà questa sera è la sfida tra Tarros Sarzanese e Sammargheritese.