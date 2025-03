Coppa Italia Promozione, Ceriale. Gagliano: “Busalla squadra molto forte, era obbligatorio non sbagliare atteggiamento”

Mercoledì sera il Ceriale ha vinto 1-0 la gara di andata della semifinale di Coppa Italia Promozione contro il Busalla. Una prestazione di grande carattere da parte di tutto il gruppo biancoblù che è riuscito ad imporsi contro la capolista del Girone “B”.

E particolarmente positiva è stata la prestazione a centrocampo di Andrea Gagliano: “Era obbligatorio non sbagliare l’atteggiamento contro una squadra molto forte come il Busalla. Abbiamo già raggiunto un traguardo storico per la nostra società e questo ci ha dato entusiasmo. Visto che ci mancava qualche risultato importante in casa, abbiamo dato ancora di più il nostro meglio. Ci eravamo preparati ad affrontare questo tipo di partita stando attenti alle seconde palle. Vincere i duelli ha fatto la differenza, riaggredendo ad ogni lancio“.

“La semifinale di ritorno sarà una partita diversissima da questa secondo me– prosegue il classe 2004 -. Loro sono veramente una buona squadra con giocatori molto forti individualmente. Sono convinto che sarà un altro bel confronto“.

Infine il suo feedback della sua esperienza al Ceriale: “Conosco tutto lo staff, a partire dai mister Mambrin e Fazio che conoscevo già dalla mia esperienza a Finale. Sono delle persone fantastiche che mi hanno visto crescere come giocatore. Con la squadra mi trovo molto bene: siamo un gruppo molto giovane ma davvero tanto affiatato. Speriamo di toglierci delle grandi soddisfazioni tutti insieme”.