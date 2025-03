Coppa Italia, la Rari Nantes Savona ha la meglio sulla De Akker e approda in semifinale

Napoli. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto con la De Akker Team di Bologna, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per il quarto di finale della final eight della Coppa Italia 2024/2025. 16 a 11 è stato il risultato finale in favore del Savona.

Afferma l’allenatore biancorosso, Alberto Angelini: “Non è stata una bella partita di pallanuoto. Abbiamo giocato male, sotto ritmo e sotto livello. Abbiamo vinto ed ora ci aspettano altre due partite a cominciare dalla Semifinale di domani con il Brescia dove speriamo di fare meglio”.

Il prossimo impegno per i biancorossi sarà domani, sabato 15 marzo, con la semifinale dove affronteranno l’AN Brescia che oggi ha battuto il CN Posillipo per 14 a 8. L’incontro avrà inizio alle ore 17.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – De Akker Team 16-11

(Parziali: 4-4, 4-3, 4-2, 4-2)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Damonte 1, Figlioli 3, Occhione 1, Rizzo 1, Merkulov 1, Bruni 2, Erdelyi 3, Guidi 1, Patchaliev, Vavic 2, Da Rold, Cora. All. Alberto Angelini.

De Akker Team: Valle, Abramson 3, Rouwenhorst, Bragantini 1, Milakovic, Lucci 1, Filippelli, Gallo 3, Condemi 2, Luongo, Cocchi 1, Urbinati, Pederielli, Tringali Capuano. All. Federico Mistrangelo.

Arbitri: Bruno Navarra (Roma) e Mirko Schiavo (Palermo). Delegato Fin: Dante Saeli (Venezia).

Note. Superiorità numeriche: Savona 6 su 13 più 2 rigori realizzati, De Akker Team 6 su 11. Usciti per 3 falli: a 7’34” dalla fine del 4° tempo Urbinati (D); a 6’11” dalla fine del 4° tempo Guidi (S); a 3’14” dalla fine del 4° tempo Condemi (D).