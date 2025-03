Savona. Oltre 200 invitati tra Istituzioni, esponenti del movimento cooperativo e Soci volontari si sono riuniti questa mattina alla Fortezza del Priamar di Savona per celebrare gli 80 anni di Coop Liguria, il cui primo nucleo, la “Cooperativa comunale di consumo fra lavoratori di Savona”, nacque proprio il 21 marzo del 1945 nella città della Torretta.

Tra i presenti il sindaco di Savona, Marco Russo, che ha ricordato il ruolo fondamentale ricoperto da Coop Liguria per l’economia del territorio e per questo ha voluto consegnare un riconoscimento al presidente Roberto Pittalis.

Dichiara il sindaco Russo: “Gli 80 anni di Coop Liguria coincidono con la costruzione della repubblica e quindi della democrazia in Italia. Che è fatta anche da soggetti dei cosiddetti ‘corpi intermedi’ di cui Coop è una esponente molto importante. Sono soggetti che hanno fatto e fanno socialità, educazione alla cittadinanza. I valori di solidarietà e lavoro che fondano Coop sono quelli della nostra città e che ci hanno accompagnato in questi decenni. Oggi la sfida che stanno affrontando è il rinnovamento e in questo senso Coop incarna una tendenza che anche la città deve avere: quella di percorrere nuove rotte verso il futuro”.

“Se 80 anni fa, quando siamo nati, la nostra missione sociale era quella di offrire a Soci clienti prodotti di qualità al miglior prezzo – spiega il presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – oggi questo non è più sufficiente. Soci e cittadini vogliono prodotti sicuri, etici e sostenibili, che noi garantiamo attraverso le politiche stringenti che adottiamo sul nostro prodotto a marchio, nella consapevolezza che una buona spesa può davvero cambiare il mondo, incidendo sulle scelte di produzione e consumo. I nostri Soci, inoltre, ci chiedono di impegnarci per generale valore per il territorio, al quale restituiamo ogni anno il 97% dei nostri ricavi tra stipendi, imposte, acquisti di beni o servizi e sostegni alla comunità. Ad esempio aiutiamo stabilmente le associazioni impegnate nella lotta alla povertà, alle quali negli ultimi 5 anni abbiamo distribuito contributi per più di 340.00 euro e più di 5 milioni di euro in merci grazie al progetto “Buon Fine”; abbiamo un rapporto privilegiato con le imprese locali, dalle quali il nostro sistema acquista ogni anno più di 140 milioni di euro in prodotti; supportiamo decine di iniziative nel campo della cultura e dell’aggregazione sociale, collaborando con più di 450 realtà tra Istituzioni, enti culturali e associazioni; incontriamo ogni anno 18.000 bambini e ragazzi delle scuole, ai quali offriamo attività educative gratuite sui temi della corretta alimentazione, dell’ambiente e della cittadinanza attiva; e diamo lavoro a 2.700 persone (occupati medi annui diretti), il che ci colloca fra i datori di lavoro privati più importanti della regione”.

Questi impegni sono parte integrante della natura cooperativa di Coop Liguria, che proprio per questo, nel giorno dell’anniversario, ha scelto di organizzare una tavola rotonda sul tema “Le cooperative costruiscono un mondo migliore”, anche in coerenza con l’Anno internazionale delle cooperative dichiarato dall’ONU per il 2025. Ne hanno discusso l’economista e docente della L.U.M.S.A. di Roma Luigino Bruni, la presidente di Coop Italia Maura Latini e il presidente nazionale di Legacoop, Simone Gamberini, moderati da Luca Ponzi, caporedattore Rai Liguria.

“Oggi la cooperazione è chiamata a nuove sfide – ha detto Maura Latini – a ripensare il concetto di supermercato e a proporre una nuova concezione di cibo, essendo protagonista dell’innovazione digitale e dimostrando di essere un modello economico unico, che ha tutte le carte per dimostrarsi vincente negli anni futuri. Coop è molto più di un supermercato. Si fa carico del miglioramento del contesto sociale, economico e umano di cui è parte. Se ne sente un attore integrante e per questo sceglie di non limitare la propria azione alla semplice vendita di prodotti. Scegliamo di assumerci parte del compito di emancipazione dell’umanità che ci circonda, con le campagne ambientali, con l’educazione al consumo consapevole, con le politiche di no spreco, con le campagne per l’inclusione di genere”.

“Le cooperative – ha ribadito anche Simone Gamberini – operano per promuovere il benessere collettivo, esaltando gli aspetti di inclusione e di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Sono un esempio concreto di un’economia che pone al centro le persone, mettendole in condizioni di dare risposta ai propri bisogni nel segno della partecipazione attiva e della responsabilità condivisa. In un mondo sempre più segnato da disuguaglianze e da crisi ambientali, il modello cooperativo offre una visione di crescita economica che si intreccia con la solidarietà, l’inclusività, il mutualismo; permette di creare opportunità di lavoro dignitoso; rafforza il senso di comunità e promuove prassi aziendali responsabili finalizzate alla riduzione della povertà e alla promozione dell’uguaglianza di genere”.

“La cooperazione – ha detto il professor Luigino Bruni – è sempre stata una cellula staminale nell’organismo civile e si è mossa sempre in direzione ostinata e contraria rispetto ai grandi interessi e i grandi capitali. Deve continuare a farlo, con segnali molto grandi e molto forti di scelte democratiche, pacifiste, a vantaggio dei diritti, delle libertà, non cedendo alle mode dominanti. Solo così, essendo fedele a sé stessa e alle proprie radici, potrà essere un contributo al bene comune del nostro Paese e dell’Europa”.

Coop Liguria in cifre

– 80 anni di storia

– 53 punti vendita tra supermercati e ipermercati

– 850 milioni di euro di fatturato annuo

– 2.700 occupati medi annui (siamo uno dei datori di lavoro privati più importanti della regione)

– 400.000 Soci (un ligure su quattro)

– 300 Soci volontari, che supportano l’organizzazione delle attività sociali

– 450 tra Istituzioni, associazioni ed enti culturali con cui collaboriamo per promuovere o sostenere progetti nel campo della socialità, della solidarietà, della cultura e della tutela dell’ambiente

– 27.000 presenze annue alle attività promosse dall’Associazione Tempo Libera Coop Liguria

– 18.000 bambini e ragazzi delle scuole a cui offriamo ogni anno, gratuitamente, percorsi educativi su alimentazione, ambiente e cittadinanza attiva.

– 130 imprese del territorio con le quali collaboriamo stabilmente

– 140 milioni di euro il valore degli acquisti effettuati in Liguria da tutto il mondo Coop (Coop Liguria, Coop Consorzio Nord Ovest e Coop Italia)

Le tappe della storia di Coop Liguria

1945

Il primo nucleo di Coop Liguria, la Cooperativa comunale di consumo fra lavoratori di Savona, nasce il 21 marzo del 1945, un mese prima della Liberazione, per provvedere all’acquisto e alla vendita di generi di consumo e promuovere iniziative volte a migliorare la vita economica e sociale dei Soci. Il primo negozio, poco più di uno “sgabuzzino” in via dei Vegerio a Savona, viene inaugurato il 2 maggio 1945, ma la prima merce, un carico di patate, arriva solo il mese successivo.

1949

Il 5 giugno del 1949, la Cooperativa comunale di consumo fra lavoratori di Savona assume il nome di “Alleanza Cooperativa Savonese”, essendosi ampliata fino a una dimensione provinciale anche per la necessità di inglobare, salvandole, le tante piccole cooperative che durante la crisi post-bellica vendono a credito per sostenere le famiglie.

1967

Per far fronte alla concorrenza e sopperire alle difficoltà finanziarie dell’Alleanza Cooperativa Genovese, nel maggio del 1967 l’Alleanza Savonese incorpora la Genovese e insieme assumono la denominazione di Coop Liguria. Tra il 1968 e il 1970 entrano a far parte della Cooperativa anche l’Alleanza della Spezia e la Mutua Cooperativa di Sestri Levante. La nuova dimensione regionale consente di individuare fonti di approvvigionamento più vantaggiose e di costruire punti vendita più ampi: l’apertura di negozi da 150 e 200 metri quadrati rappresenta per l’epoca una vera rivoluzione.

Anni ’70

Nella seconda metà degli anni ’70, la Cooperativa attraversa una crisi profonda, legata alle difficoltà dell’economia generale e al calo dei consumi. Protagonista della svolta è, nel 1977, il neo-Presidente Remo Checconi: sotto la sua guida – e con l’impegno di tutti i lavoratori – Coop Liguria si risana e torna a crescere pur dovendo ridurre l’organico e chiudere numerosi piccoli spacci. Una scelta dolorosa che però consente alla Cooperativa di sopravvivere ed essere oggi tra i maggiori datori di lavoro della regione.

Anni ’80

Nel corso degli anni ‘80, Coop Liguria razionalizza e rende più efficiente la rete di vendita. Parallelamente, nascono le attività rivolte ai giovani sui temi dell’Educazione al Consumo Consapevole e muovono i primissimi passi quelle che sarebbero diventate le attività Coop per il tempo libero.

Nel 1984, la Cooperativa di consumo Antonio Negro, fondata vent’anni prima dai “camalli” della Compagnia Unica del porto di Genova, si fonde con Coop Liguria, seguita qualche anno dopo dalla cooperativa Scasa.

1992

Coop Liguria inaugura a Sarzana il suo primo ipermercato, undicesimo a livello nazionale, inserito nel centro commerciale Centroluna. Il formato è così diverso da quello dei supermercati che richiede una forte autonomia gestionale e organizzativa. Per questo, viene creata una società ad hoc: il Consorzio Iper Liguria, destinato a fondersi per incorporazione in Coop Liguria nel 2005.

La complessità delle nuove strutture e la numerosità del personale di ogni ipermercato richiedono strumenti gestionali specifici. Nel 1993 nasce quindi il sistema di comunicazione interna dei PPSC, uno strumento partecipativo che consente un dialogo costante in ogni gruppo di lavoro e che dal 2024 è esteso anche ai supermercati.

1993-94

Tra il 1993 e il 1994 nascono il programma culturale Coop Incontri e il programma escursionistico Camminiamo insieme, attivi ancora oggi nell’ambito dell’Associazione Tempo Libero Coop Liguria. I due programmi sono in grado di mobilitare ogni anno centinaia di persone, con punte di partecipazione di più di 800 iscritti (per Coop Incontri) e più di 700 (per Camminiamo insieme, che è il più grande gruppo escursionistico d’Italia tra quelli iscritti alla FIE).

2006

Con il progetto Buon Fine, Coop Liguria avvia la cessione continuativa e strutturata delle eccedenze alimentari al volontariato, superando le difficoltà burocratiche con accordi stipulati con i Comuni e le associazioni. Grazie a questo progetto Coop Liguria contribuisce ogni anno a sostenere le famiglie in difficoltà con centinaia di tonnellate di alimenti, per un valore che oggi supera ogni anno il milione di euro. Sempre nel 2006, dopo la raccolta di oltre un milione di firme promossa da Coop in tutta Italia per ottenere la parziale liberalizzazione del mercato dei farmaci, Coop Liguria inaugura negli iper di Genova e Savona le sue prime parafarmacie Coop Salute. Oggi se ne contano 15 in tutta la rete.

2014

Apre alla Spezia il primo distributore Enercoop, che offre carburanti a prezzi più bassi di quelli medi di mercato. Grazie al progetto “Draw not war”, che ha riunito a Genova studenti provenienti da aree di conflitto per realizzare insieme cortometraggi animati sulla pace, Coop Liguria ottiene la Medaglia del Presidente della Repubblica.

2016

Con l’installazione all’Ipercoop L’Aquilone del primo Coop Drive, Coop Liguria muove i primi passi nel settore dell’e-commerce di prodotti alimentari. La struttura diventerà fondamentale per la popolazione nel 2020, in occasione della pandemia.

2020

Durante la pandemia, Coop Liguria svolge un ruolo fondamentale di servizio al Paese, garantendo l’approvvigionamento dei beni di pima necessità. La priorità della Cooperativa è salvaguardare la salute di tutti, a partire dal personale, approntando difese aggiuntive oltre a quelle previste per legge e servizi di ristoro per mitigare lo stress. Con il prestigioso IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) si sperimenta un sistema per assicurare il distanziamento attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale.

Coop Liguria è la prima impresa distributiva ad adottare la app Cod@casa, per gestire l’accesso ai punti vendita, e garantisce accesso preferenziale ai sanitari. Per aumentare la possibilità delle famiglie di approvvigionarsi, viene attivato nell’ipermercato di Genova il servizio di consegna della spesa a domicilio “Coop a casa”, poi gradualmente esteso a tutta la regione. Per la sua gestione oggi Coop Liguria utilizza due sistemi robotizzati di smistamento delle merci, fortemente all’avanguardia a livello europeo.

Nello stesso anno le attività Coop di educazione al consumo consapevole compiono 40 anni e Coop Liguria conia lo slogan “Un voto, un pasto” per incentivare il voto dei Soci sul bilancio con una donazione alle associazioni del territorio impegnate nella lotta alla povertà. Dal 2020 a oggi le donazioni consegnate con questa modalità hanno superato i 340.000 euro.

2022

Con la campagna di comunicazione “Alle società per azioni preferiamo le azioni per la società” Coop Liguria racconta i propri impegni per il territorio nel campo dell’ambiente, della solidarietà. della cultura, della scuola e della valorizzazione dei prodotti locali.

2023

Prima tra le grandi imprese distributive, Coop Liguria ottiene la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, che corona l’impegno sul superamento delle differenze assunto da tutte le cooperative di consumo. Tale impegno si sostanzia soprattutto nella campagna “Close the Gap”, attiva dal 2021, nel cui ambito sono state raccolte firme per aumentare il congedo parentale dei papà e ridurre l’iva sugli assorbenti igienici femminili ed è stato inserito il numero antiviolenza 1522 sulle confezioni di 500 prodotti Coop.

2024

Con il progetto nazionale “Foresta Blu” Coop pianta 200 metri quadrati di posidonia oceanica nell’Area Marina Protetta di Bergeggi, impegnandosi a sensibilizzare Soci e cittadini sulla sua importanza per l’eco-sistema.

2025

A gennaio 2025, Coop Liguria entra nel mercato della mobilità elettrica, attivando colonnine per la ricarica delle auto a marchio Coop Power.