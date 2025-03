Consiglio regionale, PD: “La destra moltiplica le poltrone, 4 milioni in 5 anni a carico dei cittadini”

Liguria. “Il primo atto politico della Giunta regionale è una modifica dello Statuto per assegnare poltrone e accontentare gli appetiti dei partiti che lo sostengono. Quattro sottosegretari che si aggiungono ai sette assessori per un costo di 4 milioni di euro in cinque anni a carico dei cittadini. Queste le priorità per la Giunta Bucci. Nessuna linea d’azione per la sanità, la formazione, i trasporti, l’ambiente o la cultura, si pensa a trasformare la Giunta in un poltronificio. La scelta di istituire i sottosegretari non risponde alla richiesta di una migliore gestione organizzativa, ma a sistemare i rapporti politici della maggioranza che sostiene l’attuale presidente Bucci”.

Così la consigliera regionale e vicepresidente Commissione Bilancio Carola Baruzzo, relatrice di minoranza in Consiglio sulla riforma dello Statuto.

“Questa riforma, nei fatti svuota i consigli regionali del potere legislativo. La giunta non vuole che il confronto avvenga dentro l’aula, tra maggioranza e minoranza, ma tra esecutivo e minoranza, cambiando in maniera assoluta le regole del confronto democratico e cambiando la forma di governo di questa regione, sottoposta al volere dell’esecutivo e del suo presidente”.

“Al termine di questa riforma, Regione Liguria avrebbe: un numero di assessori regionali ampliato di almeno due unità (secondo le dichiarazioni a mezzo stampa del Presidente Bucci), quattro sottosegretari che si aggiungono ai sette componenti attuali della Giunta regionale, per un totale di tredici componenti dell’esecutivo. Ci opporremo in ogni modo possibile a questa modifica non solo perché inaccettabile e inammissibile, ma anche perché è un atto antidemocratico: che limita i consiglieri nelle loro funzioni e nel loro spazio di autonomia”.

“Inutile poi volerla far passare come un’operazione a costo zero, perché se si vogliono usare le risorse destinate al consiglio regionale, con una razionalizzazione delle spese, queste vanno investite in sanità, non certo per distribuire e istituire nuove poltrone. Un’amministrazione che guarda davvero ai cittadini utilizzerebbe così le risorse non per accontentare gli ‘amici’ ” conclude.

“Oggi pagina nera in Consiglio regionale, la destra fa valere la forza dei propri numeri per approvare una riforma dello Statuto che ha un unico obiettivo: sfamare politicamente i partiti che compongono questa maggioranza, ma il cui conto sarà pagato dai liguri” rincara Davide Natale, segretario PD Liguria.

“Nonostante le nostre ripetute richieste di fermare questa scellerata riforma, la destra è andata avanti sulla propria strada. Noi abbiamo un’unica possibilità per fermare questa ulteriore tassa sui cittadini: chiedere ai cittadini liguri, attraverso un referendum, se condividono questa riforma che costerà milioni di euro per ogni mandato legislativo senza che porti con sé alcun miglioramento per la vita dei liguri. Servono risorse per la sanità, per i trasporti, per il sociale, per la lotta al dissesto idrogeologico, non per ulteriori incarichi di cui nessuno sente il bisogno se non Bucci e i suoi alleati” conclude il segretario Dem.