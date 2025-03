Consiglio regionale dice Sì a nuova pianificazione del vincolo autostradale

Liguria. Approvato in Consiglio regionale un Ordine del Giorno per valutare una pianificazione per l’uso con finalità d’interesse pubblico della fascia di rispetto autostradale. E’ stato presentato dal consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“La vigente normativa istituisce un vincolo di inedificabilità assoluta che insiste sulla fascia di rispetto autostradale, ossia in prossimità dei tracciati delle autostrade e relativi accessi. Ad oggi il vincolo autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera. Con l’approvazione in Consiglio Regionale di un mio Odg, Regione Liguria si è ora impegnata a valutare una pianificazione con finalità d’interesse pubblico per l’uso di queste aree a ridosso del tracciato autostradale, ad oggi inutilizzabili” spiega Bozzano nella presentazione del documento.

“Una pianificazione regionale per l’uso delle fasce di rispetto autostradale permetterà ai Comuni o ai privati proprietari delle aree di usare queste porzioni di territorio per scopi idonei d’interesse generale, ad esempio per realizzare nuovi parcheggi. Si tratta di un importante risultato per andare a superare una limitazione assoluta che impediva ai Comuni e ai privati di intervenire su aree che potrebbero rappresentare un’opportunità per i territori”.

“L’atto è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza e di gran parte dei colleghi di minoranza. Solo il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra ha dato voto contrario, senza però motivare in aula la scelta. Temo che i consiglieri di Avs non abbiano capito cosa si stesse votando” conclude il consigliere regionale.