Consiglio regionale, corsi per le professioni marittime: approvato ordine del giorno

Liguria. “La nostra proposta di finanziare i corsi “Basic Traning” per potere accedere alle professioni marittime è diventata realtà. Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato, all’unanimità, l’ordine del Giorno con il quale si impegna la giunta a prevedere forme di finanziamento a favore di coloro che devono partecipare ai corsi abilitativi alla navigazione”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Davide Natale.

“Da tempo sia i sindacati che gli armatori denunciano la mancanza di personale qualificato da inserire negli organici delle società armatoriali. Questa carenza di personale può causare enormi difficoltà operative e gestionali alla flotta del nostro Paese. Lo scorso anno molti traghetti sono riusciti a partire solo a seguito di deroghe ministeriali. Uno dei principali problemi è proprio rappresentato dall’elevato costo dei corsi abilitanti alla navigazione”.

“Il rinnovo del contratto di settore ha portato sicuramente delle migliorie. Con la nostra proposta abbia voluto dare un segnale concreto di vicinanza della nostra Regione al settore marittimo che rappresenta una parte fondamentale della nostra storia e deve rappresentare anche il nostro futuro”.

“Il Consiglio regionale ha inoltre chiesto alla giunta di portare questa problematica all’attenzione della Conferenza delle Regioni e poi al confronto con lo Stato per produrre un piano d’azione congiunto per contrastare la mancanza dei marittimi e per formare le competenze necessarie” conclude Natale.