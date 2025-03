Confcommercio Savona, il presidente Schiappapietra e il vice Molinari all’assemblea nazionale

Savona. Il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra, e il vicepresidente, Giuseppe Molinari, hanno partecipato oggi all’assemblea generale di Confcommercio nazionale, nella sala dell’Auditorium di piazza Belli a Roma, dove si è svolto il rinnovo delle cariche nazionali.

Il presidente uscente Carlo Sangalli è stato riconfermato alla guida dell’associazione, dopo un discorso accorato ed emozionante che ha portato la sala a rinnovargli la fiducia per acclamazione.

“Ho partecipato con orgoglio ed emozione a questa assemblea – interviene il presidente di Confcommercio Enrico Schiappapietra –, alla quale prendo parte per la prima volta in rappresentanza del territorio Savonese, ruolo di cui avverto la responsabilità e l’onore. La sala era gremitissima, con la presenza del 100% degli aventi diritto al voto, a conferma di quanto fosse importante l’appuntamento. Sangalli ha tenuto un discorso emozionante, pieno di pathos, nel quale ha trasmesso l’orgoglio dell’appartenenza alla casa Confcommercio. Noi siamo stati tra i primi sostenitori della sua candidatura e il fatto che sia stato acclamato all’unanimità ci rende fieri, certi di essere parte di un percorso di crescita per le nostre attività”.

“Sangalli è sempre stato molto vicino a Savona e a tutti noi, ha partecipato al 140° della nostra associazione, lo scorso novembre. Confcommercio nazionale festeggia quest’anno con orgoglio l’ottantesimo anno della fondazione. Cercheremo di continuare tutti insieme a lavorare, affinché Confcommercio, la casa di commercio, turismo, terziario, imprese, la nostra casa, cresca dalle fondamenta e porti avanti le sue specificità con un’ottica ben ancorata al presente, che guarda al passato e non dimentica la storia, ma che allo stesso tempo è proiettata al futuro e lavora per una nuova crescita”.