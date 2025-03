Confcommerci, Daniele Ziliani nominato coordinatore delle delegazioni territoriali

Savona. Il presidente della Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra ha formalizzato l’incarico di coordinatore delle delegazioni territoriali a Daniele Ziliani, presidente della delegazione di ponente.

Il suo compito sarà quello di predisporre le azioni più efficaci ad attuare gli indirizzi e le disposizioni della presidenza e della giunta sull’intero territorio provinciale.

“È un incarico che ho accettato in accordo con gli altri colleghi presidenti territoriali e che interpreto di carattere tecnico – spiega Ziliani -. Non sarà di supervisione, ma che svolgerò cercando di ottimizzare un lavoro di squadra già esistente fra di noi fin dall’inizio dei nostri singoli mandati”.

Le delegazioni nascono infatti con la nuova configurazione che la Confcommercio nazionale ha voluto, contestualmente alla chiusura delle Ascom comunali, per svolgere il suo compito di rappresentanza sul territorio in supporto alle aziende e nei confronti di Enti ed Istituzioni.

Per la Provincia di Savona sono state individuate sei aree territoriali: Savona città affidata a Laura Chiara; area centrale con Laura Pagliari; la Val Bormida con Giuseppe Molinari; il levante con Alessandro Patanè; il medio ponente con Fabrizio Fasciolo; il ponente con Daniele Ziliani.

“Il sistema confederale deve migliorare il suo metodo di organizzazione sul territorio, in modo da essere realmente più visibile e vicino alle aziende ed alle loro esigenze – continua Ziliani – Avere un’impostazione comprensoriale sicuramente ci aiuterà a valutare e predisporre iniziative che potranno superare le frammentazioni del passato ottimizzando energie e risorse. Per svolgere il mio compito sarà fondamentale la collaborazione con Laura Forzano della Fimaa, la Federazione italiana mediatori agenti d’affari, già coordinatrice dei sindacati e delle categorie. Insieme sono certo potremo costituire percorsi utili, attraverso i quali gli aspetti specifici e le peculiarità di ciascun settore sindacale interagendo a livello territoriale, diventeranno un punto di forza e non di sovrapposizione soprattutto nei rapporti con le Istituzioni locali. L’obiettivo sarà quello di far conoscere al meglio le potenzialità che la Confcommercio Savona può concretamente offrire a sostegno delle esigenze di ogni realtà imprenditoriale”.