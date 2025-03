Alassio. Concorsi per giardiniere e addetti front office ad Alassio: Gesco apre le selezioni.

Un posto da operaio per la manutenzione del verde pubblico

Un bando di concorso pubblico per esami per coprire, a tempo parziale, un posto da operaio per la manutenzione del verde pubblico. È stato indetto da Gesco, la società partecipata del Comune di Alassio. Nello specifico le attività previste sono manutenzione superfici a prato; manutenzione siepi, arbusti e cespugli; manutenzione aiuole fiorite con specie stagionali o perenni; interventi di piante isolate o in gruppo (sotto i 4,5 mt di altezza); esecuzione di interventi di concimazione; manutenzione e programmazione impianti di irrigazione; manutenzione di aree inghiaiate, viali e vialetti e gestione materiale estraneo ai rifiuti.

Previsti anche interventi di manutenzione straordinaria (limitatamente agli interventi non assegnati ad imprese esterne specializzate) con la potatura e taglio di rami potenzialmente pericolosi, l’abbattimento di piante e la messa a dimora di nuove piante, interventi specifici per la cura di malattie.

Le aree verdi da gestire sono i parchi di Villa Fiske, di Parco San Rocco, dell’ex chiesa Anglicana come previsto dal “Contratto di Servizio diretto di Appalto di servizi tra Comune di Alassio e Ge.S.Co. per la gestione in house di servizi pubblici presso impianti culturali” e ancora al Palazzetto dello Sport con il taglio dell’erba delle aiuole e potatura dell’ulivo all’ingresso del plesso (le palme antistanti il plesso richiederanno interventi specifici attraverso l’utilizzo di una ditta specializzata), del campo sportivo Ferrando con la pulizia e manutenzione delle aiuole/fioriere presenti, del campo di Loreto con la manutenzione ordinaria area prativa, aiuole, piante e bordo campo e della piscina di via Pera con la manutenzione ordinaria area prativa, aiuole, piante.

Tre posti da impiegato “front office” per lo Iat, l’ufficio informazioni turistiche

Tre posti da impiegato “front office” per lo Iat, l’ufficio informazioni turistiche di viale Gibb ad Alassio. Gesco ha varato un bando di concorso per potenziare il servizio in vista della prossima stagione turistica. La figura che la Gesco ricerca dovrà possedere buone conoscenze e competenze professionali, necessarie alla gestione delle pratiche dell’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comune di Alassio, nonché del software necessario a garantire e gestire la comunicazione con gli utenti/turisti. L’attività che il candidato sarà chiamato a svolgere si sviluppa principalmente sull’attività di front-office mirata a fornire informazioni a turisti italiani e stranieri sulla città, sui dintorni e sulla regione.

Dovrà fornire informazioni sulle strutture ricettive presenti sul territorio, su punti di interesse, eventi, esperienze e servizi vari. Si occuperà anche della distribuzione di materiale informativo vario da illustrare; manterrà la dotazione di materiale cartaceo da esporre nelle bacheche dedicate; si occuperà anche di caricare i pacchetti turistici ed esperienze su software del sito Visit Alassio.

Per ricoprire i tre posti a disposizione viene richiesta ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenza di una seconda lingua tra francese, tedesco e spagnolo. E’ necessaria anche la capacità di operare con un buon grado di autonomia, con utilizzo critico degli strumenti metodologici indispensabili ad affrontare situazioni problematiche, oltre che, ovviamente, il possesso di competenze linguistiche e informatiche e la conoscenza di programmi per la promozione e la vendita di esperienze e pacchetti turistici.