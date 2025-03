Concerto di Gigi D’Alessio a Ceriale: al via i rimborsi per lo spettacolo interrotto a causa del maltempo

Ceriale. Dopo mesi di attesa, è finalmente possibile richiedere il rimborso per il concerto interrotto di Gigi D’Alessio del 2 agosto 2024 in Piazza della Vittoria a Ceriale. L’evento era stato sospeso dopo circa quindici minuti a causa di un improvviso acquazzone che aveva compromesso l’impianto elettrico, costringendo l’artista a interrompere l’esibizione. ​

Inizialmente, la Friends & Partners, società rappresentante di Gigi D’Alessio, aveva offerto ai possessori dei biglietti la possibilità di assistere a un altro concerto nel Nord Italia. Tuttavia, per coloro che preferiscono ottenere il rimborso, HPI Event, organizzatrice della rassegna “Rotonda sul Mare”, ha ora comunicato le modalità per procedere.​

Per richiedere il rimborso, è necessario inviare i biglietti all’indirizzo email hpi.event15@gmail.com. In alternativa, per i biglietti cartacei, è possibile spedirli a:​ HPI –Viale Sant’Ambrogio 41/A 29122 Piacenza​.

Le richieste possono essere inviate a partire da oggi e fino al 22 aprile 2025 compreso. Il rimborso riguarderà il prezzo d’acquisto del biglietto, al netto degli oneri di prevendita e dell’IVA. ​

HPI Hollywood Production “ringrazia tutti per la pazienza dimostrata durante questi mesi e porge un cordiale saluto a tutti gli interessati”.