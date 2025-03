Stella. Non si dimentica. Grande commozione, ieri, nel ricordo di Eugenio Pertini, fratello di Sandro e deportato politico a Flossenburg. Stella ieri ha reso omaggio alla sua memoria.

“Un evento di grande valore che, come sempre, ci invita a non dimenticare le atrocità del passato, ma anche a riflettere sull’importanza della libertà, della dignità e della Resistenza. – ha sottolineato il primo cittadino Andrea Castellini – Innanzitutto, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento alla figlia di Eugenio, Diomira, per la sua presenza. La sua partecipazione a questo momento di commemorazione è un segno di rispetto e amore verso la figura di suo padre, e per noi è un privilegio essere al suo fianco in questo ricordo. Un sentito grazie va poi a tutte le autorità civili e militari che hanno scelto di essere presenti. La vostra partecipazione testimonia un impegno collettivo a mantenere viva la memoria storica e a difendere i valori fondamentali che hanno reso possibile il nostro presente”.

Nel ricordo della figura di Eugenio Pertini, il sindaco, ha aggiunto “un ringraziamento speciale alle associazioni, all’Anpi, all’Aned, all’Associazione Sandro Pertini, e naturalmente a tutti i cittadini che sono venuti a rendere omaggio a Eugenio. La vostra presenza e il vostro impegno sono un segno di forza e coesione sociale, e ci ricordano che la memoria è un patrimonio che appartiene a tutti noi. Non possiamo dimenticare, inoltre, l’Anspi e la parrocchia per aver gentilmente concesso gli spazi interni, offrendo un luogo accogliente per questo incontro. La loro disponibilità ha reso possibile l’organizzazione di questo evento, e siamo grati per la loro collaborazione. L’incontro, come ogni occasione in cui si celebra la memoria, è un’opportunità per non lasciare che il sacrificio e la sofferenza di chi ha vissuto e lottato per la libertà vengano dimenticati. È anche un richiamo a continuare a costruire una società più giusta, in cui valori come la solidarietà, il rispetto e la giustizia siano sempre al centro delle nostre azioni quotidiane”

“Ringraziamo – ha concluso – ancora tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento e che continuano a tenere viva la memoria di Eugenio Pertini e di tutti coloro che hanno sofferto a causa della guerra e delle persecuzioni”.