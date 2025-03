“Come un pittore”, carnevale da artisti al nido “Le Cicogne” di Cisano Sul Neva

Cisano Sul Neva. Si può pensare di proporre l’arte in una programmazione di un nido d’infanzia? Certo che sì. E la prova la dà il nido “Le Cicogne” di Cisano sul Neva che, dall’anno scorso propone ai propri “bimbi” un percorso di formazione con “Artebambini”.

Nel nido comunale di Cisano Sul Neva, gestito dalla cooperativa sociale Progetto Città, le educatrici conducono i bimbi ad esplorare diverse strategie per proporre l’arte al nido. “L’idea di fondo – commentano le educatrici – è esporre ai bambini famose opere d’arte per educarli al bello e trovare ispirazione per vari laboratori”.

Il nido sta diventando così una piccola galleria d’arte con quadri di Monet, Mirò, Van Gogh, Pollock che vengono reinterpretati dai bambini con varie tecniche, dalla pittura al collage.

In particolare, in occasione del Natale e del Carnevale sono state realizzati due grandi eventi.

Per Carnevale, è organizzata una sfilata per il paese con vestiti a tema preparati tutti coi bambini. Ed ecco allora sfilare pennelli, quadri, tavolozze e vere e proprie opere d’arte.

Per Natale i bambini insieme alle educatrici hanno realizzato una “Notte stellata natalizia” formato gigante da cui sono state ricavate tante tovagliette plastificate per il pranzo di Natale.

Continuiamo così con la ferma convinzione che “la bellezza salverà il mondo”.