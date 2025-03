Colto da infarto davanti all’ospedale di Cairo deve attendere automedica in strada per essere stabilizzato

Cairo Montenotte. Viene colto da un infarto all’ora di pranzo a pochi passi dal punto di Primo intervento di Cairo, ma nonostante la richiesta di soccorso deve attendere l’automedica e l’ambulanza sul ciglio della strada. E’ accaduto la settimana scorsa quando un sessantenne ha deciso di farsi visitare per una sensazione di malessere avvertita in mattinata mentre lavorava, ignaro del fatto che si trattasse di un problema molto grave. Accompagnato da un famigliare, quando l’uomo è sceso dall’auto, in procinto di attraversare la strada, si è accasciato al suolo. Alcuni passanti hanno dato l’allarme rivolgendosi, in prima battuta, ai sanitari dell’ospedale, che, però, non hanno potuto fare nulla se non chiamare il 112.

“Nemmeno una barella hanno messo a disposizione, per fortuna il personale del 118 era in zona e disponibile, arrivando tempestivamente”, affermano dalla famiglia del sessantenne, il quale è stato stabilizzato in strada e poi trasportato al San Paolo. Purtroppo, una volta arrivato nel nosocomio savonese, quando era ancora sull’ambulanza, il suo cuore ha subito un arresto ma per fortuna, grazie all’intervento di militi e medici, ha ripreso a battere e successivamente è stato operato per una coronaria occlusa. La storia ha un lieto fine, tra pochi giorni l’uomo verrà dimesso, ma di sicuro poteva andare molto peggio.

Quello che i famigliari recriminano è l’assurdità del fatto che tutto ciò sia successo davanti all’ospedale, “non in una zona isolata, e per ragioni a noi sconosciute nessuno è intervenuto, o meglio, nessuno aveva il potere di farlo. Si parla di servizi sanitari, di potenziamento della struttura cairese, ma la realtà è una sola: siamo nelle mani del destino, perchè se l’automedica fosse stata impegnata probabilmente mio padre non sarebbe mai arrivato a Savona ma sarebbe morto in strada, senza nessuno che gli somministrasse la giusta terapia propedeutica all’intervento”, afferma la figlia.

I famigliari toccati ringraziano di cuore la Croce Bianca di Cairo Montenotte e l’ospedale San Paolo di Savona.

ASL2 ritiene opportuno fornire alcune precisazioni per chiarire le procedure adottate e il corretto iter seguito nell’ambito dell’emergenza sanitaria. “È fondamentale sottolineare che l’intervento si è svolto nel pieno rispetto dei protocolli di emergenza vigenti. Alla comparsa dei sintomi, il paziente, che si trovava nel parcheggio adiacente all’ospedale di Cairo, è stato prontamente assistito dai sanitari del Punto di Primo Intervento del nosocomio che hanno, al contempo, correttamente, allertato l’automedica presente nel presidio. Infatti come previsto dalle linee guida nazionali e internazionali nei casi di sospetto infarto la procedura più efficace per garantire le migliori probabilità di sopravvivenza è la cosiddetta “centralizzazione” del paziente presso un centro dotato di Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) e servizio di emodinamica, come l’Ospedale San Paolo di Savona”.

Proseguono dall’azienda sanitaria: “Il PPI di Cairo Montenotte ha quindi adeguatamente effettuato la stabilizzazione tempestiva del paziente e predisposto l’immediato trasferimento assistito nel nosocomio più adeguato, allertando, oltre all’automedica, l’ambulanza, come previsto dai protocolli, per garantire un trasporto sicuro e tempestivo verso la struttura specializzata. Pur comprendendo la legittima preoccupazione dei famigliari, ASL2 ritiene importante chiarire che la scelta di non intervenire con trattamenti avanzati presso il PPI non è certamente dettata da un difetto organizzativo delle risorse, ma al contrario dalla corretta applicazione di una strategia consolidata e supportata dalla letteratura scientifica. Nei casi di sospetto infarto, trasferire il paziente in un centro attrezzato per eseguire immediatamente – per esempio- un’angioplastica coronarica o altri interventi di rivascolarizzazione rappresenta la soluzione più sicura ed efficace, e per questo in caso di sospetto infarto è sempre importante rivolgersi prontamente al 112″.

“La tempestività dei soccorsi e il coordinamento tra le varie strutture aziendali coinvolte hanno permesso di ottenere il miglior esito possibile. Il caso dimostra l’efficacia della sinergia tra il PPI di Cairo Montenotte, il sistema di emergenza 118 e l’Ospedale San Paolo di Savona, che hanno gestito con professionalità ed efficienza una situazione clinica grave, riducendo al minimo i rischi. La Direzione esprime soddisfazione per l’esito positivo del caso e si unisce ai ringraziamenti per i soccorritori e il personale sanitario che hanno contribuito a salvare la vita del paziente”, concludono da Asl2.