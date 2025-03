Clima in Liguria e nel savonese: inverno mite con piogge concentrate a gennaio e febbraio

La stagione invernale in Liguria è stata nel complesso mite, con temperature superiori alla media e scarse nevicate, limitate alle quote più elevate. Le piogge si sono concentrate a gennaio e febbraio, in particolare sul Centro-Levante, con episodi intensi come quello del 28 gennaio che ha portato oltre 270 mm in 24 ore a Cichero. Dicembre è stato invece più secco.

Lo rivela il report climatologico di Arpal: i dati locali confermano il trend europeo segnalato da Copernicus, con l’inverno 2025 secondo più caldo mai registrato in Europa.

La Tabella “Climatologia delle Precipitazioni e temperature” mostra le anomalie registrate nei quattro capoluoghi durante l’inverno 2024-2025, confrontate con la media del periodo 1961-2010.

Le temperature medie stagionali, sia massime che minime, risultano ovunque superiori alla norma, in particolare a La Spezia dove l’anomalia delle minime raggiunge i +3°C (nel savonese 2,1°C).

Le precipitazioni sono state generalmente inferiori alla media sui quattro capoluoghi, mentre a livello regionale si sono registrate anomalie di precipitazione ampiamente positive nell’entroterra di centro-levante, più contenute a ponente.

Osservando la distribuzione nel corso della stagione, emerge che dicembre è stato generalmente asciutto, mentre gennaio e febbraio sono stati più piovosi.

La mappa sopra mostra la pioggia cumulata in Liguria tra dicembre 2024 e febbraio 2025, con i massimi accumuli sulle aree interne del Centro-Levante, dove sui tre mesi si sono superati localmente i 1000 mm.

Il report completo