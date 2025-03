Ciclo delle acque in Liguria, al via cinque cantieri da oltre 5 milioni di euro per riparare o sostituire tubazioni

Liguria. Al via 5 interventi in Liguria, per un valore complessivo di 5,2 milioni di euro di cui 4,8 dal Fondo strategico, per riparare o sostituire tubazioni. Si tratta dei lavori, finanziati da Regione Liguria che ha approvato in Giunta su proposta dell’assessore regionale al Ciclo delle Acque Luca Lombardi, la prima tranche del Fondo Strategico.

“Il problema della dispersione idrica è molto sentito, molto diffuso in Liguria e provoca uno spreco di acqua con ripercussioni non solo per il singolo cittadino ma, anche, per le imprese. Grazie alle risorse stanziate saranno finanziati gli interventi immediatamente cantierabili così come da mandato del consiglio regionale che ha votato all’unanimità lo scorso gennaio un ordine del giorno su questo tema”, afferma il consigliere Regionale Angelo Vaccarezza.

Ecco il dettaglio degli interventi previsti

In provincia di Savona (un intervento, gestore C.I.R.A.): circa 1,5 milioni di euro. Sostituzione diffusa di tratti di rete distributrice nei Comuni di Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale e Urbe, al fine di efficientare il sistema, riducendo dispersioni idriche, costi energetici, volumi non fatturati, costi di manutenzione generando risparmi.

L’intervento comporterà il miglioramento della fornitura idrica per i Comuni interessati, a beneficio di 17.692 abitanti residenti rispetto ai complessivi 44.136 di tutto l’ATO Centro Ovest 2 (40% dell’intera popolazione residente).

“Un milione e mezzo di euro di risorse per la provincia di Savona. Somma importante che consentirà di avviare una serie di interventi per limitare il più possibile la dispersione idrica”, lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia ricordando che si tratta di opere finanziate da Regione Liguria su proposta dell’assessore regionale di Fratelli d’Italia al Ciclo delle Acque Luca Lombardi, la prima tranche del Fondo Strategico.

“Nel dettaglio – ricorda Invernizzi – gli interventi riguardano la sostituzione diffusa di tratti di rete distributrice nei Comuni di Bormida, Carcare, Cosseria, Dego, Mallare, Millesimo, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale e Urbe. Si tratta di lavori fondamentali per rendere più efficiente il sistema, riducendo dispersioni idriche, costi energetici, volumi non fatturati, costi di manutenzione generando risparmi”. L’intervento comporterà il miglioramento della fornitura idrica per i Comuni interessati, a beneficio di 17.692 abitanti residenti rispetto ai complessivi 44.136 di tutto l’ATO Centro Ovest 2 (40% dell’intera popolazione residente).