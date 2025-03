Che momento per Ninart Academy: pioggia di medaglie ad Arenzano e Brescia

Continua l’incetta di medaglie e grandi risultati per la scuola di danza albenganese Ninart Academy che, anche questa settimana, si è contraddistinta a Brescia nell’Interregionale di Ginnastica Acrobatica UISP e ad Arenzano al concorso “Move & Song”.

Ecco il comunicato della società sportiva “Ninart Academy”:

“Un weekend di successi per Ninart Academy! Un fine settimana da favola per la scuola di Danza e Acrobatica albenganese che primeggia a Brescia nell’Interregionale di Ginnastica Acrobatica UISP e ad Arenzano al concorso “Move & Song” con la sezione Danza. Molte sono le medaglie portate a casa e preziose le borse di studio ottenute ad Arenzano e a Brescia. Negli individuali Sofia Franzin Gazzo, Bianca Grollero, Francesca Negro, Ivana Di Marco, Arianna Fragapane , Lia Gelmi portano a casa 6 medaglie d’oro, nelle loro rispettive categorie. Greta Vullo, Emma Chiappalone e Giulia Boccia conquistano la medaglia d’argento. Anita Agazzi conquista il bronzo.

“Nella gara a squadre Sofia Franzin Gazzo si aggiudica il bronzo, Bianca Grollero, Ilaria Zone, Isabella Apetrei l’argento, Francesca Negro e Rebecca Buratto la medaglia d’oro, Ivana di Marco e Emma Chiappalone conquistano il primo gradino del podio così come Anita Agazzi, Arianna Fragapane e Greta Vullo. Confermano il loro primo posto anche Giulia Boccia e Lia Gelmi. Accompagnate e dirette dalla Coach Nadia Ferrando si dicono soddisfatte delle loro prestazioni e felici di tornare ad Albenga vittoriose.

Ad Arenzano Move & Song Contest. Adele Persenda medaglia d’oro nella categoria under contemporaneo con la coreografia “Stolen Memories” in collaborazione con la maestra Marina Calderone. Giorgia Rocca porta a casa una bella medaglia d’argento al suo esordio, con la coreografia “November” conquistando anche una prestigiosa borsa di studio. Viola Campanella conferma la sua bravura portando a casa la medaglia di bronzo al suo esordio nella categoria junior con il suo assolo “Nonno Hollywood”.

Francesca Lina Valente, dopo i suoi innumerevoli successi, sale sul secondo gradino del podio e porta a casa una medaglia d’argento

conquistando anche una prestigiosa borsa di studio.

Arriviamo al Senior dove per la coreografia “Processo a me stessa”, che ha debuttato per la prima volta al prestigioso Expression di Firenze, ha ottenuto un bel terzo posto nella categoria “Modern Gruppi”. Inoltre, vince anche con la coreografia “Fa strano” nella categoria “Composizione coreografica”.

Un fine settimana d’oro per Ninart Academy e per la sua direttrice, coordinatrice e maestra Anna Busè, per la coach della sezione acrobatica individuale Nadia Ferrando e per tutte le ragazze. Oltre ai premi e alle medaglie, le atlete hanno sicuramente vissuto una nuova esperienza di sport, arte e passione”.