Che annata per la San Filippo Yepp! Settimo posto e playoff ad un passo, Torregrossa e Rotiroti: “Sarebbe meraviglioso, finiamo bene l’anno”

Albenga. La stagione della San Filippo Yepp sta stupendo tutti gli addetti ai lavori. A fine marzo conquistata una solida settima posizione in classifica in una Prima Categoria veramente avvincente e più competitiva rispetto alle passate edizioni. Lotta per il primo posto ancora aperta tra Baia Alassio, Ospedaletti e Camporosso, a cui seguono Dianese, Andora, Cengio e proprio la squadra di Albenga.

Una rosa composta da giocatori esperti di assoluto livello, uno tra tutti Carparelli oggi a 17 reti in campionato (22 in tutte le competizioni), ma che senza gioco farebbe ben poca strada. Se si aggiungono i giovani innesti dalla Juniores e dal mercato, i giallorossi hanno tutte le carte in regola per provare ad accedere alle fasi finali di un playoff che mancava da molto tempo.

“È il miglior anno dei tre anni in cui sediamo su questa panchina”, non ha dubbi l’allenatore Rotiroti: “Abbiamo rallentato nelle ultime settimane ma solamente a livello di risultati, le prestazioni sono sempre state ottime. Non abbiamo nulla da dire ai ragazzi per l’impegno ed il gioco. Il bello del calcio è proprio che non sempre la squadra che gioca meglio, che crea occasioni da gol, magari vince. È quello che ci è successo, nessuna recriminazione particolare, nessuna polemica contro arbitri, contro niente”.

Mercato ricco di grandi nomi, che alla fine però vanno fatti esprimere al meglio delle proprie potenzialità: “I giocatori li abbiamo scelto uno ad uno, oltre a chi faceva già parte della rosa – spiega Torregrossa -. Abbiamo cercato di avere una squadra un po’ più esperta ed anche più fisica, ci tenevamo a rinforzare questo aspetto siccome negli scorsi anni abbiamo notato che poteva fare la differenza. Abbiamo assemblato una squadra decisamente competitiva, aldilà dei nomi più blasonati anche perchè ci sono giocatori più piccoli che vengono dalla juniores, tipo Orrù, che ha dimostrato di stare molto bene in campo. Questo mix ci ha permesso di creare questa rosa“.

Una annata che potrebbe portare una grande sorpresa alla squadra albenganese: “Cerchiamo di finire bene la stagione, giocando con la stessa intensità di domenica scorsa con il Camporosso, che ha vinto la partita non con poche difficoltà. Abbiamo ancora queste 4-5 partite che sono importanti per noi, per la nostra autostima, ma anche per la classifica degli altri. Venderemo cara la pelle, ci servirà come allenamento mentale per il prossimo anno dove vorremmo fare un salto di qualità ulteriore”.

Settima posizione consolidata, la classifica marca 38 e i playoff distano appena tre punti: “È un campionato decisamente più competitivo rispetto allo scorso, c’è un maggior numero di squadre che lottano per vincere. L’anno scorso c’erano un paio di squadre che hanno fatto fatto l’exploit, mettendo a rischio anche i playoff. L’unico rischio per non farli quest’anno può essere arrivare quinti, non garantendo l’accesso allo spareggio visto l’attuale divario. Disputarli per noi sarebbe un premio meraviglioso“.

“Per la matematica siamo ancora in corsa – continua Rotiroti -. Obiettivamente non è facile perché comunque non dobbiamo fare la corsa su una squadra sola, dobbiamo fare la corsa su cinque squadre”.

Se la fase finale non dovesse arrivare, tutto questo non sarà inutile: “Noi possiamo vincerle tutte ma se le quattro davanti fanno lo stesso è tutto inutile. Questo ci deve servire per avere una continuità per l’anno prossimo, ci piacerebbe confermare tutti i ragazzi e rinforzare la squadra per stare costantemente nella zona blu e chissà, magari anche in quella arancione”.