Bper Rari Nantes Savona – Zodiac CNA Barceloneta 10-14

Il Barceloneta si è aggiudicato la gara di andata di quello che può essere considerato lo “spareggio” per accedere alla final four di Champions League. Lo ha fatto battendo la Rari Nantes Savona con 3 reti di scarto, ma i catalani hanno allungato solamente nel finale di gara. I biancorossi, che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio, hanno giocato un’ottima partita, dimostrando di potersela giocare anche al ritorno.

Di seguito la cronaca.

Famera Kopencova allunga ulteriormente siglando il 10 a 14.

Guidi non si arrende e 30″ dopo mette in rete il pallone del 10-13.

guarda tutte le foto 16



Champions League: Rari Nantes Savona Vs Club Nataciò Atletic Barceloneta

La Rari accusa il colpo e a 4’17” subisce il gol del 9-13 di Perrone Rocha a uomini pari.

A 5’08” fallo da rigore fischiato a Bruni. Vigvari non sbaglia. 9-12, il Barceloneta allunga.

Superiorità numerica per gli ospiti; l’azione viene finalizzata in rete da Bustos Sanchez. 9-11 a 5’48”.

La Rari Nantes prova a non lasciar scappare gli avversari fino alla fine. A 6’17” la rete di Merkulov vale il 9-10.

Quarto tempo; la prima palla è degli ospiti. Dopo 34″ di gioco Sanahuja Carne realizza il nuovo +2 ospite. 8 a 10.

L’incontro continua ad essere appassionante, giocato da due squadre che non si risparmiano neppure un istante.

Allo scadere del terzo tempo Granados Ortega commette fallo da rigore; Aguirre Rubio lo para a Figlioli.

Ci pensa Patchaliev a tenere a galla la squadra savonese, riportandola sul -1 a soli 27″ di distanza dal gol degli avversari. 8-9.

A 2’25” il Barceloneta torna sul più 2 col gol di Perrone Rocha. 7 a 9.

Con Figlioli nel pozzetto, però, arriva la rete di Bustos Sanchez per il nuovo vantaggio catalano. 7-8 a 3’30”.

La squadra di Angelini regge bene anche in inferiorità, quando si trova a dover fare a meno di Rocchi.

La seconda metà di gara ha visto i savonesi ripartire con grande determinazione. Nuova superiorità numerica per i biancorossi e Guidi sigla la rete del 7-7 a 5’22”.

Terzo tempo. Erdelyi fa sua la palla al centro.

Iniziativa prolungata dei biancorossi; viene espulso Sanahuja Carne e Guidi realizza la rete del 6-7 a 6’10”, rimettendo in scia la Rari.

C’è ancora tempo per una rapida iniziativa ospite che Aguirre Rubio finalizza in rete a 6″ dalla fine. A metà gara il Barceloneta conduce 7 a 5.

C’è anche il cartellino giallo a Fatovic, che comunque vede i suoi per la prima volta avanti di 2 reti.

L’ultima azione con l’uomo in più è per i biancorossi ma il tiro di Erdelyi è respinto.

Gullotta va nel pozzetto ma la difesa savonese evita il doppio vantaggio ospite.

Espulsione di Patchaliev; a 2’51” arriva il gol del 5 a 6 firmato da Sanahuja Carne.

Prosegue l’elastico nel punteggio: nuovo pareggio savonese. Uomo in più per i biancorossi e Gullotta va a segno. 5 a 5 a 3’18”.

Va nel pozzetto Gullotta; Guidi commette fallo da rigore. Angelini si fa sentire con gli arbitri e viene ammonito. Dai cinque metri Vigvari non sbaglia. 4-5 a 3’54”.

Immediata superiorità per la Rari; l’azione sembra sfumare ma il possesso torna biancorosso e Patchaliev colpisce a uomini pari: 4-4 a 4’26”.

Espulsione fischiata a Bruni; rapida conclusione degli ospiti e Burian mette in rete. 3-4 a 5’26”. Primo vantaggio ospite.

A 6’54” arriva il nuovo pareggio catalano: lo realizza Vigvari a uomini pari. 3 a 3.

Secondo tempo; la palla al centro è del Barceloneta.

Ancora un uomo in più per la Rari, ma questa volta l’offensiva non va a buon fine. I biancorossi comunque chiudono il primo tempo avanti 3 a 2.

Fallo grave di Famera Kopencova; buon giro palla che porta Gullotta a servire Patchaliev: gol del 3-2. Savona nuovamente avanti a 1’27” dal termine del primo tempo.

Ancora un’espulsione fischiata ai padroni di casa, questa volta ad Erdelyi, ma la difesa savonese se la cava ancora egregiamente.

Si gioca su ritmi molto alti: entrambe le squadre vogliono portarsi avanti nel punteggio.

Fallo grave di Figlioli; Guidi respinge il tentativo di Granados Ortega.

A 3’52” Nicosia commette fallo da rigore. Dai cinque metri Granados Ortega lo batte: 2 a 2.

Reagisce il Barceloneta: fallo grave di Merkulov, Vigvari finalizza in rete l’azione ospite. 2-1 a 5’11”.

La Rari resiste a due occasioni di inferiorità; poi va nel pozzetto Bustos Sanchez e Bruni va a segno, su assist di Merkulov. 2-0 dopo 5’48”.

Il primo gol è dalla Rari. Patchaliev vince lo sprint; Vigvari commette fallo da rigore e Figlioli lo trasforma. 1-0 dopo 27″.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – CNA Barceloneta 10-14

(Parziali: 3-2, 2-5, 3-2, 2-5)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Vavic, Figlioli 1, Occhione, Rizzo (cap.), Merkulov 1, Bruni 1, Erdelyi, Guidi 3, Patchaliev 3, Gullotta 1, Da Rold. All. Alberto Angelini.

CNA Barceloneta: Aguirre Rubio 1, Famera Kopencova 1, Granados Ortega 1, Munarriz Egana, Sanahuja Carne 2, Vigvari 4, Valls Ferrer, Burian 1, Gomila Faiges, Perrone Rocha (cap.) 2, Biel Lara, Bustos Sanchez 2, Porter. All. Elvis Fatovic.

Arbitri: Peter De Jong (Spagna) e Spyridon Achladiotis (Grecia). Delegato Len: Luko Vuletic (Croazia).

Note. Usciti per tre falli: Figlioli a 2’02” dalla fine del quarto tempo, Famera Kopencova a 1’25” dalla fine del quarto tempo, Bustos Sanchez a 19″ dalla fine del quarto tempo, Bruni a 3″ dalla fine del quarto tempo.

La Rari, dopo le fatiche della Coppa Italia, con tre incontri disputati tra venerdì e domenica, torna quindi a giocare nella vasca di casa per un incontro di grande importanza. Angelini deve ancora fare a meno dell’infortunato Damonte. La squadra rivale, in pratica, schiera l’ossatura della Spagna campione d’Europa.

Buona la risposta del pubblico in termini di presenze; alla presentazione delle squadre in curva viene srotolato il bandierone biancorosso.

Penultima serata di Champions League alla piscina “Zanelli” di Savona. Per la terza giornata del Gruppo B dei quarti di finale della Champions League 2024/2025 i biancorossi si scontrano col Barceloneta. Le due squadre con 3 punti ciascuna sono appaiate al secondo posto del raggruppamento alle spalle del Ferencvaros, primo con 6 punti, e davanti all’Oradea, fermo a 0. L’incontro rappresenta quindi una sorta di spareggio per l’accesso alla final four, anche se, chiaramente, il risultato di questa sera potrà essere ribaltato nella gara di ritorno.