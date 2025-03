Cgil Savona: “Nel 2024 l’occupazione in provincia è la peggiore dell’intera regione, il 90% dei nuovi occupati è precario”

Savona. “I giovani abbandonano la Liguria, oppure la Liguria ha abbandonato i giovani? Sempre più giovani abbandonano l’Italia oltre 100mila ogni anno nell’ultimo decennio e di questi sono migliaia che abbandonano la Liguria e soprattutto la provincia di Savona. Perché?”. Lo dichiara il segretario provinciale della Cgil Savona Andrea Pasa.

“Perché sul territorio savonese e piu in generale ligure non trovano accessibilità alla casa visto i prezzi degli affitti, alla mobilità con infrastrutture da terzo mondo e alla sanità dove anno dopo anno vengono smantellata servizi e attività fondamentali ma soprattutto perché la qualità dell’occupazione continua a peggiorare, in provincia di Savona è sempre più insicura, malpagata, troppo precaria. I dati istat degli ultimi giorni evidenziano ancora una volta che anche nel 2024 la qualità dell’occupazione in provincia di Savona è la peggiore dell’intera regione: oltre il 90 % dei nuovi occupati è precario, la metà partime con la media delle retribuzioni orarie nel settore privato fra le più basse del nord Italia”.

“Giovani, e non solo che fuggono dalla Liguria e dalla provincia di Savona verso altre regioni d’italia e soprattutto all’estero dove trovano occupazione di qualità, stipendi migliori e soprattutto le condizioni per costruirsi un futuro. I 5 referendum dell 8 e 9 giugno parlano anche di questo, la politica locale dica in maniera chiara se vuole continuare ad avere un teeritorio che continua a spopolarsi e ad impoveririsi oppure tutti insieme cerchiamo soluzioni che possano rendere il lavoro meno precario, più sicuro e più retribuito”, conclude.