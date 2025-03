Ceriale, nuova siepe di oleandri a protezione della scarpata: “Oasi di bellezza, ma alcuni furti smorzano l’entusiasmo”

Un nuovo intervento di riqualificazione ambientale ha visto la luce in via Pineo a Ceriale, dove sono stati completati i lavori per la realizzazione di una nuova siepe a protezione della scarpata. L’iniziativa, che ha previsto la piantumazione di oltre 400 piante di oleandro, mira a donare un tocco di colore e bellezza al paesaggio circostante.

Tuttavia, l’entusiasmo per questo importante intervento è stato purtroppo offuscato da diversi episodi incresciosi. Nei giorni scorsi, infatti, sono state rilevate diverse sparizioni di piante dalla nuova siepe, un atto che ha destato sconcerto e indignazione tra la cittadinanza e l’amministrazione comunale.

Per far fronte a questo problema e per prevenire ulteriori episodi, l’amministrazione ha provveduto all’immediata installazione di un sistema di videosorveglianza nell’area interessata. L’obiettivo è quello di monitorare costantemente la zona e di individuare eventuali responsabili.

Sulla questione è intervenuto il vice sindaco e assessore comunale Luigi Giordano: “Siamo molto contenti di vedere concretizzarsi questa nuova opera sul verde pubblico, che si aggiunge alle numerose iniziative di piantumazione realizzate negli anni passati e gli interventi in atto a tutela e a salvaguardia del nostro patrimonio arboreo”, tuttavia, il vice sindaco non ha nascosto la propria amarezza per quanto accaduto: “È assolutamente scandaloso che alcune persone dimostrino una tale inciviltà e delinquenza, arrivando a rubare letteralmente delle piante”.

“Si tratta di un gesto di una gravità clamorosa, che non solo arreca un danno al patrimonio pubblico e ai cittadini, ma crea anche dei disagi e vanifica gli sforzi dell’amministrazione per migliorare la qualità della vita nel nostro comune”.

“Credo che chi compie questi reati non si renda nemmeno conto delle proprie azioni e delle conseguenze negative che provoca a tutta la collettività- Auspico che gli accertamenti in corso, così come i controlli della stessa polizia locale a tutela del nostro verde pubblico possano fermare altri furti del genere” conclude Giordano.